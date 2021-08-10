Олимпиада-2020: сколько медалей выиграли украинские спортсмены для чужих стран

Украинские спортсмены на Олимпиаде-2020 в японской столице в этом году завоевали только одну золотую награду. Вместе с тем, наши талантливые земляки, которые боролись за спортивную славу других стран, завоевали целых 10 медалей. Две золотые, две серебряные и шесть бронзовых наградных комплектов. Это могло существенно увеличить спортивные достижения нашей страны. Но имеем то, что имеем. Об этом пишет УНИАН.

Марина Голядкина / фото Instagram

Конечно, обидно, что наше государство осталась без таких талантливых спортсменов, которые существенно приумножили ее олимпийские спортивные достижения.

Жительница Донецка Марина Голядкина (на главном фото) получила олимпийское золото по такому виду спорта, как артистическое плавания в командных соревнованиях. Но теперь 24-летняя олимпийка выступает за Россию. Ведь она покинула шахтерский город и приняла российское гражданство. В 2013 году бывшая дончанка стала бронзовым призером чемпионата мира. Тогда она представляла спортивную честь Украины.

Ирина Зарецкая, бывшая экс-одесситка, завоевала олимпийское серебро для республики Азербайджан по карате. Талантливая спортсменка боролась для Украины за спортивные награды еще до 2015 года. Азербайджан предложил ей лучшее финансирование, и одесситка переехала туда. В 2018 году стала чемпионкой мира по каратэ. На нынешней Олимпиаде поднялась на высокое второе олимпийское место.

Анастасия Близнюк, художественная гимнастка и двукратная олимпийская чемпионка, родилась в Запорожье. Девочке было всего 6 лет, когда ее отец, как спортивный тренер и футболист, переехал в соседней России. В этом году в Токио гимнастка получила олимпийское серебро в групповом многоборье по художественной гимнастике.

Представитель Львова Сергей Тарновский — теперь гражданин Молдовы. В 2016 году он завоевал бронзу на Олимпиаде, но не получил спортивное признание за допинг-скандала. В этом году гребец снова завоевал бронзу, уже не злоупотребляя запрещенными препаратами. Он был третьим среди олимпийцев в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров .

Еще одна галичанка Мария Стадник теперь приумножает спортивные победы не родной страны, а республики Азербайджан. Еще в 2005 году она, как талантливый борец стала чемпионкой мира среди юниоров. Конкуренция и закулисные игры заставили ее принять предложение Азербайджана и переехать туда. Два раза Мария становилась серебряным призером олимпиад в Рио и Лондоне. В Пекине получила бронзу, в Японии тоже поднялась на третье олимпийское место.

Александр Бондарь - луганчанин. В 2015 году переехал в РФ. Завоевал бронзовую медаль для российской сборной в Токио в синхронных прыжках с 10-метровой вышки в тандеме.

Еще одна украинка Ирина Киндзерская - талантливая дзюдоиста, завоевала бронзовую награду на нынешней олимпиаде для Азербайджана. Спортсменка из Каменец-Подольский вышла замуж за гражданина этого государства и с 2017 года выступает за эту страну. Еще в 2012 году, представляя Украину, она заняла 5 место на олимпийских соревнованиях в 2012 году.

Антон Плесной - тяжеловес из Днепра. Получил грузинское гражданство в 2018 году, а на соревнованиях в Токио принес этой стране бронзовую медаль.

Артем Долгопят, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике. Гимнаст выступал в составе сборной Израиля и принес ей высокую награду. Хотя он — житель города Днепра и там занимался этим видом спорта. Вместе с семьей будущий олимпийский чемпион переехал в Израиль. В этом году в спортивной гимнастике наши представители впервые за сколько пор не получили медалей.

Глеб Бакши теперь выступает под российским флагом. Завоевал на Олимпиаде -2020 бронзовую медаль. Проживает в Крыму. Проиграл полуфинал бразильскому боксеру.





Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, ч ем Олимпиада в Токио стартовала еще до официального открытия.

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