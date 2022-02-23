Олимпиада в Альбервиле: воспоминания о последних зимних играх, которые прошли в один год вместе с летними

23 февраля 1992 года в Альбервиле (Франция) завершились очередные, XVI зимние Олимпийские игры. Это были последние соревнования, которые прошли в один год с летними Играми. Всего в Белой Олимпиаде приняло участие 1801 спортсмен из 64 стран.

Олимпиада в Альбервиле - фото из открытых источников

Абервиль при голосовании опередил такие города как: София (Болгария), Фалун (Швеция), Лиллехаммер (Норвегия), Кортина д’Ампеццо (Италия), Анкоридж (США) и Берхтесгаден (ФРГ).

Члены МОК посчитали правильным "развести" два грандиозных события по срокам, что было продиктовано в том числе экономическими интересами. Также, в Альбервиле впервые состоялись также Паралимпийские игры и впервые было использовано 16-дневный формат.

Стоит отметит, что вместо распавшегося СССР, организаторы Игр приняли соломоново решение, разрешив бывшим республикам выступить в составе СНГ. Официально она называлась "Объединенная команда независимых национальных олимпийских комитетов суверенных стран" и выступала под олимпийским флагом. Но в тоже время, у прибалтийских стран получилось выступить отдельными командами. Так же, впервые с 1936 года единой командой выступала сборная Германии, а вот Хорватия и Словения, наоборот, выступали отдельно от Югославии.

Стоит отметить, что на этой Олимпиаде дебютировало ряд стран: Алжир, Бермудские острова, Бразилия, Гондурас, Ирландия и Свазиленд.

Новинки Альбервиля: шорт-трек, фристайл и женский биатлон. А в качестве показательных видов прошли соревнования по керлингу, акробатике и балету из фристайла, а также спидскиингу.

Что касается победителей в медальном зачете, то здесь первое место завоевали немецкие спортсмены. В их копилке оказалось 26 медалей различного вида (10 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых). Второе место заняла сборная СНГ с 23 медалями (9 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых). Третьими стали норвежцы, которые добыли 20 медалей (9 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых).

Ранее, информационный портал "Комментарии" рассказывали о том, что олимпийский вицечемпион Александр Абраменко поделился впечатлениями о своем выступлении.





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