Олимпиада-2020: какого украинского спортсмена не допустили на соревнования из-за допинга

Украинский спортсмен Игорь Главан не будет представлять национальную сборную на Олимпиаде в Токио. Стало известно, что арбитражный суд, рассматривающий спортивные дела, решил продлить для спортсмена срок его дисквалификации за употребление запрещенных препаратов в 2017 году. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию Федерации легкой атлетики Украины. Украинский спортсмен Игорь Главан (фото из открытых источников) В заявлении украинской Федерации говорится, что в Спортивном арбитражном суде решили продолжить дисквалификационный срок Игорю Главану, увеличив его до 3 лет, и, аннулировав все спортивные результаты, которые атлет показал с 25 июля 2017 года.

Известно, что Игорь был в складе украинской команды, которая будет представлять страну на Олимпийских играх-2020 в Токио. Он должен был участвовать в соревнованиях по спортивной ходьбе на пятьдесят километров. Поэтому в Федерации сообщили, что Главана заменит Валерий Литанюк, который был следующим в мировом списке. Его кандидатуру уже утвердили в исполкоме ФЛАУ. Таким образом, он попал в резервный список участников официальной украинской делегации. Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что сборную Украины дисквалифицировали на Кубке мира по биатлону. Женская сборная Украины "вылетела" из Кубка мира по биатлону (Нове-Место, Чехия) после участия в эстафете. После того как гонка официально завершилась и стали известны результаты, спортивное сообщество потрясли заявлением — результаты украинской сборной аннулированы. Конкретной причины пока не называют, но, скорее всего, из-за ошибки, допущенной при передаче эстафеты от Юлии Джимы.

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