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Ограничат ли участие трансгендеров в зимней Олимпиаде в Пекине-2022 – решение МОК

МОК принял документ из 10-пунктов, являющихся рекомендациями, а не приказом

сегодня, 18:41
Автор:

Елена Бурдейная
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Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о новой системе, касающейся участия в соревнованиях трансгендерных спортсменов, сообщает CNN.

Ограничат ли участие трансгендеров в зимней Олимпиаде в Пекине-2022 – решение МОК

Кастер Семеня – выступление за сборную ЮАР по легкой атлетике (временное отстранение от соревнований через DSD) – иллюстративное фото из сети

Согласно решению МОК, ни один из спортсменов не должен исключаться из соревнований из-за своего гендера. Документ касается трансгендеров и лиц с DSD (с особенностями полового развития). Он вступит в силу после олимпиады в Пекине в 2022 году.

МОК также заявил, что разного рода тесты и "инвазивные физические обследования" для подтверждения пола — "неуважительны" и "потенциально вредны".

Комитет указывает, что решение не является юридически обязательным к исполнению. Просто необходимо, чтобы отдельные спортивные федерации самостоятельно определяли противоречивые вопросы. Например, получает ли спортсмен, относящий себя к определенному гендеру, преимущество, связанное с его полом.

Каве Мехраби, директор департамента МОК, сказал:

"Мы предлагаем всем международным федерациям наш опыт и ведение диалога, а не поспешный вывод. Это процесс, который мы должны пройти с каждой федерацией в каждом частном случае, чтобы увидеть, что на самом деле нужно сделать".

Предыдущие рекомендации МОК были приняты в 2015 году. Тогда считалось, что трансженщина допускается к соревнованиям в том случае, если в течение 12 месяцев уровень тестостерона у человека был ниже определенного показателя – менее 10 нмоль/л. Теперь отменили требование мониторить мужской половой гормон:

"Вам вообще не нужно использовать тестостерон [чтобы решать, кто может соперничать]", -

цитирует издание Ричарда Баджета, медицинского директора МОК. Одновременно он предостерегает, что это только "указания", а не "абсолютное правило".

CNN указывает, что научное сообщество до сих пор спорит, дают ли преимущества андрогенные гормоны. Однако теперь, после решения МОК, трансженщины не будут доказывать свое право на участие в соревнованиях. Вместо этого женские федерации спорта и отдельные спортсменки должны будут самостоятельно отстаивать то, что врожденный мужской пол дает преимущества человеку в том или ином виде соревнований.

Издание "Комментарии" ранее писало о том, как украинские спортсмены и соответствующее министерство готовятся к зимней олимпиаде в Пекине, которая состоится 4-20 февраля 2022 года.


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Источник: https://edition.cnn.com/2021/11/17/sport/ioc-announces-new-transgender-athletes-framework-spt-intl/index.html
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