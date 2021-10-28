В Украине готовятся к зимней Олимпиаде: названа сумма, которую выделили спортсменам

Сумму, выделенную из государственного бюджета на подготовку украинским спортсменам к зимней Олимпиаде в Пекине, озвучил руководитель Министерства молодежи и спорта Вадим Гутцайт в Facebook.

Вадим Гутцайт, фото Facebook

По его словам, тренерам и спортсменам было выделено почти 200 миллионов гривен для того, чтобы они хорошо подготовились к зимним соревнованиям на XXIV Олимпийских играх в Пекине, которые будут проходить в феврале 2022 года.



Министр сообщил, что было закуплено необходимое спортивное оборудование и инвентарь для тренировок спортсменов из украинской сборной. Лучшим тренерам правительство назначило выплату 12 стипендий. Таким образом украинских тренеров поощрили за их работу. Ведь они прилагают все усилия к обеспечению наилучшего уровня подготовки спортсменов, которые выступят в зимних видах спорта.

В настоящее время продолжается развитие спортивной инфраструктуры для олимпийской сборной Украины, чтобы она имела место для тренировок. Возводится биатлонный комплекс в селе Поляница, что в Ивано-Франковской области. В 2020 году на его строительство дополнительно было выделено 70 млн гривен.

Министр Вадим Гутцайт пообещал, что несколько лет спустя украинские спортсмены увидят другую картину со спортивной инфраструктурой благодаря государственному финансированию.

Сейчас проходит лицензионный отбор спортсменов для участия в Олимпиаде. Состав команд будет формироваться до конца января. В Олимпиаде примут участие 2892 атлета с разных стран мира, они будут соревноваться в семи видах спорта в 24 дисциплинах. Всего разыграют 109 комплектов наград.

Как сообщал портал "Комментарии", руководство Национальной антидопинговой организации подало в отставку. Сотрудники Национальной антидопинговой организации Украины нарушили международный стандарт тестирования по данным Всемирного антидопингового агентства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта.