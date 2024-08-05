Мог сражаться за золото: украинский спортсмен отравился на Олимпиаде

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Slava Kot
Украинский стрелок Павел Коростылев рассказал, что Олимпийские игры в Париже значительно хуже организованы по сравнению с предыдущей Олимпиадой, прошедшей в Токио в 2021 году. Кроме того, украинский спортсмен соревновался в финале с отравлением.
Украинский стрелок Павел Коростылев. Фото из открытых источников
Павел Коростылев попал в финале в 16 мишеней и занял пятое место в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров. После завершения своих выступлений Коростылев рассказал об отравлении, которое испытал накануне финала.
Украинский стрелок также подверг резкой критике организацию Олимпиады в Париже указав на грязную посуду и неудобства, созданные для спортсменов.
24-летний стрелок добавил, что его обошла стороной удачи, но он планирует поехать на следующую Олимпиаду в Лос-Анджелесе.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бельгийская спортсменка после олимпийских соревнований по триатлону на реке Сена была госпитализирована с отравлением.
Также "Комментарии" писали о призовых украинских спортсменов на Олимпиаде в Париже.
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