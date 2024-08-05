Мог сражаться за золото: украинский спортсмен отравился на Олимпиаде

Украинский стрелок Павел Коростылев рассказал, что Олимпийские игры в Париже значительно хуже организованы по сравнению с предыдущей Олимпиадой, прошедшей в Токио в 2021 году. Кроме того, украинский спортсмен соревновался в финале с отравлением.



Украинский стрелок Павел Коростылев. Фото из открытых источников

Павел Коростылев попал в финале в 16 мишеней и занял пятое место в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров. После завершения своих выступлений Коростылев рассказал об отравлении, которое испытал накануне финала.

"Эмоции? Не знаю, даже. Вчера отравился в поселке и все. До сих пор (плохо себя чувствую). Результат? Как бы неплохой. Если бы не эта ситуация с отравлением, могло быть лучше. Несильный результат в финале, можно было бы бороться даже за золото", — сказал Коростылев.

Украинский стрелок также подверг резкой критике организацию Олимпиады в Париже указав на грязную посуду и неудобства, созданные для спортсменов.

"Впечатления от Олимпиады по сравнению с предыдущими? Гораздо хуже. Во всем. По организации, тиру, нас вообще запихали сюда (300 км от Парижа), хотя могли бы в Париже сделать тир. В Токио же сделали, и там все было лучше. Здесь даже в поселке, когда берешь посуду, видишь, что ее с прошлого раза не отмыли. Например, когда на 10 метрах выступали, даже кондиционер не включали. Было очень жарко", – рассказал Коростылев.

24-летний стрелок добавил, что его обошла стороной удачи, но он планирует поехать на следующую Олимпиаду в Лос-Анджелесе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бельгийская спортсменка после олимпийских соревнований по триатлону на реке Сена была госпитализирована с отравлением.

Также "Комментарии" писали о призовых украинских спортсменов на Олимпиаде в Париже.