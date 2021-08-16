Министр молодежи и спорта объяснил провальный результат сборной Украины на Олимпиаде

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт считает, что результат украинской сборной на Олимпиаде в Токио нужно оценивать не в целом, а рассматривать каждый случай отдельно. Тогда можно понять, почему не удалось осуществить те планы, которые ставились перед сборной. Как передает издание "Комментарии", об этом министр заявил в интервью "Украинской правде".

Вадим Гутцайт Фото: Украинская правда

Главный вопрос, который задан был министру, касался откровенно провального выступления украинской сборной на Олимпиаде. Украинские спортсмены не оправдали те прогнозы, которые делали им международные организации. Тогда в прогнозах говорилось, что украинцы точно возьмут от 6 до 8 золотых медалей. У Вадима Гутцайта есть свое объяснение на этот счет.

По словам министра, на Олимпийских играх вообще нереально спрогнозировать что-то. Поэтому в ситуации нужно разбираться. Рассматривания по отдельности все случаи. Стоит обратить внимание на бой того же Хижняка. В том бою Хижняк был на голову выше соперника, и все ждали, что будет звучать гимн Украины на Олимпиаде после того поединка. Но увы. Также никто не мог сказать, что будет фиаско Ольги Харлан. Спортсменка в первом же поединке проиграла, что стало шоком не только всех болельщиков, но и для нее самой. Ольга очень тщательно готовилась к этим соревнованиям, но в итоге не справилась и перегорела. Та же Дарья Билодид должна была брать "золото" на этой Олимпиаде, но не случилось так как предполагалось.

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