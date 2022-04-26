Международная федерация хоккея лишила РФ права проводить чемпионат мира: что известно

россия лишилась права провести чемпионат мира-2023 по хоккею, который должен был состояться в санкт-Петербурге. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию Министерства молодежи и спорта Украины.

В 2023 году в Санкт-Петербурге должен был проходить чемпионат мира-2023 среди мужчин в элитном дивизионе.

"Международная федерация хоккея лишила России права проводить чемпионат мира-2023 среди мужчин в элитном дивизионе. Соревнования были запланированы с 5 по 21 мая 2023 года в санкт-Петербурге. Новое место проведения мирового первенства будет выбрано во время ежегодного конгресса IIHF, который состоится в финском Тампере с 23 по 29 мая",- говорится в сообщении.

Это уже не первый чемпионат, который потеряла страна-агрессор.