Международная федерация хоккея лишила РФ права проводить чемпионат мира: что известно

россия лишилась права провести чемпионат мира-2023 по хоккею, который должен был состояться в санкт-Петербурге. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию Министерства молодежи и спорта Украины.
В 2023 году в Санкт-Петербурге должен был проходить чемпионат мира-2023 среди мужчин в элитном дивизионе.
"Международная федерация хоккея лишила России права проводить чемпионат мира-2023 среди мужчин в элитном дивизионе. Соревнования были запланированы с 5 по 21 мая 2023 года в санкт-Петербурге. Новое место проведения мирового первенства будет выбрано во время ежегодного конгресса IIHF, который состоится в финском Тампере с 23 по 29 мая",- говорится в сообщении.
Это уже не первый чемпионат, который потеряла страна-агрессор.
"Это уже второй чемпионат мира по хоккею, который россия потеряла после нападения на Украину. Первой потерей рашистов стало молодежное мировое первенство-2023 в Омске и Новосибирске. Напомним, в конце февраля IIHF отстранила Россию и Беларусь от участия в соревнованиях под своей эгидой. Представителям государств-агрессоров не место в большом спорте",- отметили в министерстве.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что украинка завоевала медаль на чемпионате мира по фехтованию. Украинская спортсменка получила медаль на чемпионате мира в Объединенных Арабских Эмиратах по фехтованию и заняла призовое место. Рапиристка Екатерина Буденко четвертого дня чемпионата завоевала "бронзу" в юниорском первенстве. Украинка поборола землячку Ольгу Сопит, которая два года занимала места в первой юниорской десятке фехтовальщиц мира. По информации Федерации Украины по фехтованию Екатерина впервые в индивидуальном зачете за последние 30 лет стала призершей в женской рапире на юниорском чемпионате мира.
Международная федерация хоккея лишила России права проводить чемпионат мира-2023 (фото из открытых источников)