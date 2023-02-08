Мэр Парижа хочет отстранить россиян от Олимпиады-2024

Президент Украины Владимир Зеленский в прошлом месяце обратился в Международный олимпийский комитет с просьбой запретить участие российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже. Однако МОК до сих пор не определился со своим решением и пытается допустить россиян к выступлениям под нейтральными флагами. Мэр Парижа Анн Идальго утвердительно ответила, что не хочет видеть россиян в своем городе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание France Info.



Мэр Парижа Анн Идальго. Фото из открытых источников

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В последние несколько месяцев МОК работает над идеей возвращения белорусских и российских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Такие действия олимпийского комитета вызывают критику как со стороны Украины, так и ее партнеров. Мэр города Париж Анн Идальго заявила, что не следует допускать российских спортсменов к соревнованиям.

"Пока продолжается эта война, эта агрессия России против Украины, невозможно проводить парады, как будто ничего не произошло, чтобы делегация приехала в Париж, пока продолжаются бомбардировки по Украине", — говорит французский политик.

В прошлом месяце Идальго предлагала разрешить россиянам выступать под нейтральным флагом, однако в этот раз мэр Париж изменила свое мнение.

"На самом деле нейтрального флага не существует. Я не такой вариант. Я считаю это абсолютно неприличным", — заявила Идальго.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россиянка раскритиковала норвежских биатлонистов и назвала их "тараканами" за то, что они хотят не допустить Россию к участию в международных соревнованиях.

Также "Комментарии" писали о легенде рок-музыки, которую Россия привлекает для распространения своей пропаганды.



