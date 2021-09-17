Лучший спортсмен XVI Паралимпийских игр стал Героем Украины

Паралимпиец Максим Крипак получил высокое звание Героя Украины. Парень является десятикратным паралимпийским чемпионом по плаванию. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет "РБК-Украина".

Максим Крипак Фото: из открытых источников

Вручая высокое звание президент Украины Владимир Зеленский отметил, Максим Крипак превзошел все ожидания своими выступлениями Олимпиаде в Токио. Украинский спортсмен выборол для Украины 7 наград. Максим сумел не только прославить Украину, но побить рекорд, который продержался 11 лет. В итоге украинец стал лучшим спортсменом XVI Паралимпийских игр, что произошло впервые в истории.

Обращаясь к спортсмену Владимир Зеленский отметил, что вся страна не могла оторвать взгляда от экранов телевизоров, когда знала, что в это время честь Украины отстаивает именно Максим. По словам Зеленского. Максим Крипак стал героем для страны, а с сегодняшнего дня он стал Героем Украины.

После прямой речи главы государства был зачитан президентский указ о присвоении Крипаку звания Героя Украины. Пловец в ответ заявил, что для него это большая гордость и честь. Также спортсмен, пользуясь случаем, обратился с просьбой к Владимиру Зеленскому поспособствовать в открытии спортивного центра для пловцов, такого же, какой был в Евпатории, находящейся сегодня в оккупации.

Отметим, в зачете Максима Крипака по итогам выступления на Олимпиаде-2020 пять высших награда, а также 5 установленных рекордов.

Читайте также на портале "Комментарии" — Олимпиада-2020: сколько медалей выиграли украинские спортсмены для чужих стран.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!