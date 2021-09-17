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Лучший спортсмен XVI Паралимпийских игр стал Героем Украины

Президент Владимир Зеленский дал паралимпийцу Максиму Крипаку звание Героя Украины

сегодня, 14:05
Автор:

Кравцев Сергей

Паралимпиец Максим Крипак получил высокое звание Героя Украины. Парень является десятикратным паралимпийским чемпионом по плаванию. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет "РБК-Украина".

Лучший спортсмен XVI Паралимпийских игр стал Героем Украины

Максим Крипак Фото: из открытых источников

Вручая высокое звание президент Украины Владимир Зеленский отметил, Максим Крипак превзошел все ожидания своими выступлениями Олимпиаде в Токио. Украинский спортсмен выборол для Украины 7 наград. Максим сумел не только прославить Украину, но побить рекорд, который продержался 11 лет. В итоге украинец стал лучшим спортсменом XVI Паралимпийских игр, что произошло впервые в истории.

Обращаясь к спортсмену Владимир Зеленский отметил, что вся страна не могла оторвать взгляда от экранов телевизоров, когда знала, что в это время честь Украины отстаивает именно Максим. По словам Зеленского. Максим Крипак стал героем для страны, а с сегодняшнего дня он стал Героем Украины.

После прямой речи главы государства был зачитан президентский указ о присвоении Крипаку звания Героя Украины. Пловец в ответ заявил, что для него это большая гордость и честь. Также спортсмен, пользуясь случаем, обратился с просьбой к Владимиру Зеленскому поспособствовать в открытии спортивного центра для пловцов, такого же, какой был в Евпатории, находящейся сегодня в оккупации.

Отметим, в зачете Максима Крипака по итогам выступления на Олимпиаде-2020 пять высших награда, а также 5 установленных рекордов.

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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-dal-paralimpiytsu-kripaku-zvanie-1631867178.html
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