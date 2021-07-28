Количество больных на коронавирус в Токио бьет рекорды: что об этом известно

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Лиля Воробьева
В столице Японии, где сегодня активно продолжаются Олимпийские игры-2020, растет количество больных коронавирусной инфекцией. Информируют о рекордном количестве случаев, когда у больных подтверждают коронавирус. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Kyodo News.
В Токио растет количество больных ковид (фото из открытых источников)
В сообщении говорится, что в настоящее время медики зафиксировали 3177 новых больных. Стало известно, что эта цифра побила вчерашний рекорд, ведь 27 июля в Токио подтвердили 2848 новых случаев.
СМИ выяснили, что 16 человек, которые имеют непосредственное отношение к олимпийским соревнованиям, также заболели на коронавирус. Организаторы соревнований сообщили, что 9 больных — это подрядчики, 4 — связанные с соревнованиями, официальные лица, а еще двое — журналисты и один волонтер.
По их словам, никто из этого списка людей не жил в Олимпийской деревне, где находятся спортсмены.
Напомним, что издание "Комментарии" информировали своих читателей о том, что Олимпиада в Токио стартовала еще до официального открытия. Сразу четыре вида программы вынесены вперед и стартуют до официального запуска игр.Все началось из софтбола — причем с игры женской команды хозяев против Австралии. Футбол — это облегченная разновидность бейсбола: правила проще, мяч мягкий. Вообще в него играют и мужчины, и женщины, но на Олимпиаде турнир только для девушек, а мужской по классическому бейсболу позже. Еще 21 июля запускается женский футбол, групповой этап. В турнире принимают участие двенадцать сборных, разбитых на три группы. На следующий день, 22 июля, стартует турнир для футболистов-мужчин. Их немного больше: четыре группы по четыре команды. Оба футбольные турниры пройдут на семи стадионах в шести различных городах Японии.
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