Количество больных на коронавирус в Токио бьет рекорды: что об этом известно

В столице Японии, где сегодня активно продолжаются Олимпийские игры-2020, растет количество больных коронавирусной инфекцией. Информируют о рекордном количестве случаев, когда у больных подтверждают коронавирус. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Kyodo News.

В Токио растет количество больных ковид (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что в настоящее время медики зафиксировали 3177 новых больных. Стало известно, что эта цифра побила вчерашний рекорд, ведь 27 июля в Токио подтвердили 2848 новых случаев.

СМИ выяснили, что 16 человек, которые имеют непосредственное отношение к олимпийским соревнованиям, также заболели на коронавирус. Организаторы соревнований сообщили, что 9 больных — это подрядчики, 4 — связанные с соревнованиями, официальные лица, а еще двое — журналисты и один волонтер.