Какие убытки понесет Япония на Олимпиаде-2020 из-за коронавирусных ограничений

Решение провести соревнования Олимпиады-2020 без зрителей нанесло серьезный ущерб гостиничному бизнесу в Японии. Об этом сообщает Japan Times.

Олимпиада в Токио - фото из открытых источников

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Токио и ряде префектур в июле был введен режим чрезвычайной ситуации. Только 26 соревнований Игр-2020 пройдут с болельщиками, остальные 724 – при пустых трибунах.

"У нас были большие ожидания от Олимпийских игр. Мы открылись в октябре 2019 года, и сразу же началась пандемия. Теперь, когда мы надеялись заработать немного денег, случилось это. Бары и рестораны тоже в ужасном положении, но они, по крайней мере, получат компенсацию от правительства. Наша отрасль не в центре внимания", – заявила Макико Фурусато, владелица отеля, расположенного недалеко от основных мест проведения Игр.

Экономист исследовательского института Dai-Ichi Life Хидео Кумано считает, что рост заболеваемости и социальные ограничения во время Олимпиады приведут к новым банкротствам. По его словам, количество отмен бронирований номеров в отелях приближается к 700 тысячам, а ущерб может достигнуть 50 млрд йен (456 млн долларов). При этом правительство мало помогает гостиничному бизнесу.

Экономист исследовательского института Номура Такахиде Киучи учитывает также возмещение билетов и утрату командировочных расходов. По его расчетам, в результате решения о недопуске зрителей на Игры будут потеряны 134 млрд йен (более 1,2 млрд долларов).

Согласно данным Tokyo Shoko Research, пандемия коронавируса в 2020 году способствовала росту банкротств отелей на 57% – это превысило уровень 2011 года, когда в Японии произошло наводнение и катастрофа на АЭС "Фукусима".

Напомним, что недавно генеральный секретарь оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто рассказал о расходах Японии на проведение Олимпийских игр. Детали найдете в нашем материале.

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