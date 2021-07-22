Какие убытки понесет Япония на Олимпиаде-2020 из-за коронавирусных ограничений

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Данило Матюха
Решение провести соревнования Олимпиады-2020 без зрителей нанесло серьезный ущерб гостиничному бизнесу в Японии. Об этом сообщает Japan Times.
Олимпиада в Токио - фото из открытых источников
Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Токио и ряде префектур в июле был введен режим чрезвычайной ситуации. Только 26 соревнований Игр-2020 пройдут с болельщиками, остальные 724 – при пустых трибунах.
Экономист исследовательского института Dai-Ichi Life Хидео Кумано считает, что рост заболеваемости и социальные ограничения во время Олимпиады приведут к новым банкротствам. По его словам, количество отмен бронирований номеров в отелях приближается к 700 тысячам, а ущерб может достигнуть 50 млрд йен (456 млн долларов). При этом правительство мало помогает гостиничному бизнесу.
Экономист исследовательского института Номура Такахиде Киучи учитывает также возмещение билетов и утрату командировочных расходов. По его расчетам, в результате решения о недопуске зрителей на Игры будут потеряны 134 млрд йен (более 1,2 млрд долларов).
Согласно данным Tokyo Shoko Research, пандемия коронавируса в 2020 году способствовала росту банкротств отелей на 57% – это превысило уровень 2011 года, когда в Японии произошло наводнение и катастрофа на АЭС "Фукусима".
Напомним, что недавно генеральный секретарь оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто рассказал о расходах Японии на проведение Олимпийских игр. Детали найдете в нашем материале.
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