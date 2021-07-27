Как женская российская сборная по гандболу опозорилась на Олимпиаде-2020

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Данило Матюха
Женская сборная России по гандболу разгромно проиграла национальной команде Швеции во втором матче группового этапа на летней Олимпиаде — 2020 в Токио. Об этом сообщает Lenta.
Российские гандболистки - фото из открытых источников
В своем первом матче в рамках Олимпиады российские гандболистки сыграли вничью с Бразилией (24:24), но уже второй поединок с командой Швеции стал для россиянок настоящим кошмаром. Матч прошел под диктовку девушек с севера, которые с легкостью разгромили обескураженных соперниц, вскрыв все недостатки конкуренток.
По мнению наставника женской команды, его подопечные выглядели просто беспомощно.
Сборной России на групповом этапе ещё предстоит встретиться с командами Венгрии, Франции и Испании.
Напомним, что на Олимпиаде-2020 постоянно возникают скандалы из-за допинга с российскими спортсменами. На этот раз в "допинговый" скандал попали российские гребцы. Так, после взятия пробы медики подтвердили наличие в их крови запрещенных препаратов, поэтому в РФ приняли решение снять всю команду с Олимпийских игр.
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