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Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования Как женская российская сборная по гандболу опозорилась на Олимпиаде-2020
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Как женская российская сборная по гандболу опозорилась на Олимпиаде-2020

Российские спортсменки продемонстрировали бесхребетность своей команды в матче с сильным соперником

сегодня, 11:17
Автор:

Данило Матюха

Женская сборная России по гандболу разгромно проиграла национальной команде Швеции во втором матче группового этапа на летней Олимпиаде — 2020 в Токио. Об этом сообщает Lenta.

Как женская российская сборная по гандболу опозорилась на Олимпиаде-2020

Российские гандболистки - фото из открытых источников

В своем первом матче в рамках Олимпиады российские гандболистки сыграли вничью с Бразилией (24:24), но уже второй поединок с командой Швеции стал для россиянок настоящим кошмаром. Матч прошел под диктовку девушек с севера, которые с легкостью разгромили обескураженных соперниц, вскрыв все недостатки конкуренток.

"Сейчас нужно сделать выводы: то, чего мы опасались, произошло. Нам забивали дальними бросками с отрывов. Весь перелом в этом. Было много неоправданных удалений, играли много в меньшинстве. Плюс наша реализация — и в первой игре, и сегодня она была не на высоте. Чуть более 50 — это, конечно, мало. Очень слабая", — заявил тренер сборной России Алексей Алексеев.

По мнению наставника женской команды, его подопечные выглядели просто беспомощно.

"Шведы были хороши, а мы в каких-то моментах выглядели просто беспомощно. Кроме того, как бросить с места, часто не находили", — добавил Алексеев.

Сборной России на групповом этапе ещё предстоит встретиться с командами Венгрии, Франции и Испании.

"Шведки очень сильны, мы ждали такой игры от них, но развалились. Выход в четвертьфинал под вопросом? Сильные соперники, да, следующая игра с Венгрией, Францией, Испанией. Нам нужна уверенность — мы начинаем сыпаться командой, у нас нет лидера", — резюмировал тренер россиянок.

Напомним, что на Олимпиаде-2020 постоянно возникают скандалы из-за допинга с российскими спортсменами. На этот раз в "допинговый" скандал попали российские гребцы. Так, после взятия пробы медики подтвердили наличие в их крови запрещенных препаратов, поэтому в РФ приняли решение снять всю команду с Олимпийских игр.


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Источник: https://lenta.ru/news/2021/07/27/porazhenrazgrom/
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