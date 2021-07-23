Как в Кремле отреагировали на решение МОК по оккупированного Крыма

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Данило Матюха
Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал то, что Крым на официальном сайте Олимпиады в Токио сперва обозначили как часть России, отделив его границей от Украины, а потом исправили ошибку, убрав соответствующую линию. Об єтом сообщает ГазетаРу.
Украинский Крым - фото из открытых источников
Российский чиновник по классике заявил о провокациях и давлении на МОК со стороны западных стран.
Также российский политик пригрозил непонятно кому непонятно какими последствиями.
Напомним, что на официальном сайте Олимпиады-2020 в Токио, где изобразили Украину без аннексированного Россией Крыма, появилась правильная карта. После разгоревшегося скандала из-за изображения оккупированного РФ Крыма, карту Olympics Cheer Zone вовсе убрали с официального сайта. Но впоследствии она была возвращена уже в правильном виде.
Накануне стало известно, что в разделе "Расписания и результаты" на официальном сайте Олимпийских игр размещены карты стран. С их помощью каждый болельщик мог узнать даты выступлений и результаты своей национальной сборной. На украинской карте отчетливо видно, что оккупированный РФ Крым отделен от Украины границей.
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