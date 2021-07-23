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Как в Кремле отреагировали на решение МОК по оккупированного Крыма

Российские политики запели старую песню о политической ангажированности и западном давлении

сегодня, 12:40
Автор:

Данило Матюха

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал то, что Крым на официальном сайте Олимпиады в Токио сперва обозначили как часть России, отделив его границей от Украины, а потом исправили ошибку, убрав соответствующую линию. Об єтом сообщает ГазетаРу.

Как в Кремле отреагировали на решение МОК по оккупированного Крыма

Украинский Крым - фото из открытых источников

Российский чиновник по классике заявил о провокациях и давлении на МОК со стороны западных стран.

"К этому факту надо относиться как к разгильдяйству, которое очень похоже на провокацию. Все понимают, что Крым — часть России, но когда поднялась волна недовольства со стороны Украины и их товарищей, оргкомитет не выдержал удара и опять это нарисовал. Вопрос времени, когда всё уляжется и все будут знать, чья это территория, какие граждане там живут, какие спортсмены представляют интересы России, будучи рождёнными в Крыму. Все понимают, но оказывается давление", — говорит Свищёв.

Также российский политик пригрозил непонятно кому непонятно какими последствиями.

"Мы будем реагировать, когда у нашего спортсмена на ЧМ по шашкам во время игры отнимают флаг. Мы будем реагировать, когда нашим спортсменам запрещают выступать под флагом своей страны и выходить на подиум под государственный гимн. Но есть решение суда — мы обязаны его исполнять, есть правила WADA — мы обязаны их исполнять", — добавил россиянин.

Напомним, что на официальном сайте Олимпиады-2020 в Токио, где изобразили Украину без аннексированного Россией Крыма, появилась правильная картаПосле разгоревшегося скандала из-за изображения оккупированного РФ Крыма, карту Olympics Cheer Zone вовсе убрали с официального сайта. Но впоследствии она была возвращена уже в правильном виде. 

Накануне стало известно, что в разделе "Расписания и результаты" на официальном сайте Олимпийских игр размещены карты стран. С их помощью каждый болельщик мог узнать даты выступлений и результаты своей национальной сборной. На украинской карте отчетливо видно, что оккупированный  РФ Крым отделен от Украины границей.


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Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/07/23/n_16285052.shtml
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