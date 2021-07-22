Как российские чиновники оправдываются за экономию на своих олимпийцах

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Данило Матюха
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал об условиях проживания спортсменов в олимпийской деревне Токио-2020. Передают российские спортивные СМИ.
Росийские олимпийцы - фото из открытых источников
Ранее сообщалось, что российская сторона не подавала заявку на установку бытовой техники в номерах за дополнительную плату.
Также российский чиновник заявил, что его национальная сборная живет в наилучших условиях по сравнению с другими командами.
Напомним, организаторы Олимпийских игр-2020 в Токио рассказали, что в номерах российских спортсменов в олимпийской деревне не оказалось холодильников и телевизоров. Детальнее читайте в нашем материале.
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