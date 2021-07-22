Как российские чиновники оправдываются за экономию на своих олимпийцах

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал об условиях проживания спортсменов в олимпийской деревне Токио-2020. Передают российские спортивные СМИ.

Росийские олимпийцы - фото из открытых источников

Ранее сообщалось, что российская сторона не подавала заявку на установку бытовой техники в номерах за дополнительную плату.

"Что касается технических вопросов, то всегда, когда кто-то заселяется в новый дом, могут быть вопросы технического характера. Но когда появлялись вопросы, представители оргкомитета оперативно их решали в течение даже не часов, а минут. Что касается телевизоров. Современная молодежь использует гаджеты и смотрит контент, который им интересен индивидуально. Зачем нужен телевизор? Он нужен, чтобы смотреть вместе соревнования. Для этих целей мы организовали лаунж-зону. Именно там будет коллективное "боление". В этой зоне есть три огромных холодильника, они доступны нашим спортсменам в любое время дня и ночи", — сказал глава ОКР.

Также российский чиновник заявил, что его национальная сборная живет в наилучших условиях по сравнению с другими командами.

"В первую очередь от ОКР хотел бы официально заявить о наших конструктивных отношениях с оргкомитетом Игр. Наше здание находится на первой линии от моря с видом на залив, это одно из четырех зданий с лучшим расположением в деревне. Оргкомитет пошел нам навстречу, за что я ему благодарен", — добавил Поздняков.

Напомним, организаторы Олимпийских игр-2020 в Токио рассказали, что в номерах российских спортсменов в олимпийской деревне не оказалось холодильников и телевизоров. Детальнее читайте в нашем материале.





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