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Известный теннисист из России избил себя ракеткой до крови прямо во время матча (ВИДЕО)

У россиянина Андрея Рублева сдали нервы

сегодня, 19:45
Автор:
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Лиля Воробьева
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Известный теннисист из России избил себя ракеткой до крови прямо во время матча (ВИДЕО)

Андрей Рублев (фото из открытых источников)

У российского теннисиста Андрея Рублева сдали нервы, когда он во втором туре Итогового турнира ATP в Турине программ испанскому теннисисту и второй ракетке мира Карлосу Алькарасу. Так что он, не сдерживаясь прямо на корте, побил себя ракеткой до крови.


Стало известно, что во втором туре теннисист из Испании разгромил россиянина Рублева, одержав победу в двух сетах за 1 час и 15 минут со счетом 7:5, 6:2.

В начале второй партии Рублев ошибся, отдав свою подачу. Затем российский теннисист, выступавший "нейтральным" шесть раз, ударил себя ракеткой по колено, из которого сразу потекла кровь.

Видео с этим поступком облетело Сеть.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинский спортсмен из-за мобилизации скрылся из сборной во время турнира в Италии. Представитель сборной Украины Артур Билан накинул пятками из своей команды в то время, когда спортсмены выступали на турнире в Италии. В этой стране проходили соревнования по уличной рыбалке и украинские спортсмены финишировали на пятом месте.

О том, что сбежал один из профессиональных рыболовов, сообщает его коллега по команде Даниил Лясов на своей странице в социальных сетях. Переписываясь с партнером, Билан назвал несколько причин, почему не хочет возвращаться в Украину.

Также "Комментарии" сообщали о том, что УЕФА внезапно изменил свое решение по делу в отношении россиян. В конце сентября президент УЕФА объявил, что организация готова вернуть российских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Однако под давлением национальных футбольных федераций европейского континента в УЕФА отказались от прежней позиции.

Исполнительный комитет УЕФА в начале недели сообщил, что разрешил сборной России в возрасте до 17 лет участвовать в юниорских мужских и женских соревнованиях и допускает их в Чемпионат Европы, несмотря на окончание сроков для участия в соревнованиях.




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