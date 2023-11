Известный теннисист из России избил себя ракеткой до крови прямо во время матча (ВИДЕО)

Андрей Рублев (фото из открытых источников)

У российского теннисиста Андрея Рублева сдали нервы, когда он во втором туре Итогового турнира ATP в Турине программ испанскому теннисисту и второй ракетке мира Карлосу Алькарасу. Так что он, не сдерживаясь прямо на корте, побил себя ракеткой до крови.

Стало известно, что во втором туре теннисист из Испании разгромил россиянина Рублева, одержав победу в двух сетах за 1 час и 15 минут со счетом 7:5, 6:2.

В начале второй партии Рублев ошибся, отдав свою подачу. Затем российский теннисист, выступавший "нейтральным" шесть раз, ударил себя ракеткой по колено, из которого сразу потекла кровь.

Видео с этим поступком облетело Сеть.

Even @NickKyrgios believes Rublev went overboard when he smashed his knee with his racquet #TCLive pic.twitter.com/av43izjEFI