"Игры Непокоренных": сколько медалей получили украинские спортсмены

Команда сборной Украины приняла участие в "Играх Непокоренных", которые состоялись в городе Гаага в Нидерландах. На счету украинских ветеранов боевых действий 16 наград. Об этом информируют на официальном сайте соревнований .

В копилке наших ветеранов боевых действий 16 медалей (фото из открытых источников)

Пятый форум в параолимпийском стиле завершился 22 апреля. Сборная нашей страны в этом году смогла получить в спортивных поединках "Игр непокоренных" 5 самых высоких наград.

Золотые медали завоевали нашей стране украинцы Родион Ситдиков, Виктор Легкодух и Сергей Прядко в толкании ядра, в соревнованиях по плаванию Андрей Бадарак и Игорь Галушка в гребле. Важно, что в предыдущие годы в этом форуме ветеранов-параолимпийцев, состоявшихся в 2017 и 2018 гг. украинская команда завоевала 14 и 20 медалей соответственно.

Этот спортивный форум начали проводить с 2014 по инициативе британского принца Гарри. Главной целью игр в параолимпийском стиле инициировалось поддержание военных и ветеранов в их поставленных целях к социальной интеграции.

Напомним, что "Комментарии" информировали о блистательных победах на Играх непокоренных. Украинцы завоевали уже девять медалей за два соревновательных дня Игорь Непокоренных (Invictus Games) в Гааге. "Золото" получили Родион Ситдиков (результат 9,46 м), Виктор Легкодух и Сергей Прядко. "Серебро" удалось получить Рустаму Росулу. Награды украинцы завоевали в толкании ядра. В стрельбе из лука "серебро" добыла в борьбе команда в составе Дмитрия Афанасьева, Василия Стуженко и Сергея Калитюка. Анна-София Пузанова, дочь пленной Юлии Паевской "Тайры" в категории новичков завоевала "бронзу". Девушка заменила мать на соревнованиях по стрельбе из лука и поразила больше целей, чем французка. Впрочем, уступила британцам и румынцам.

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