Хотел закосплеить Тайсона: кто из боксеров пытался откусить ухо своему оппоненту на Олимпиаде-2020

На турнире по боксу на Олимпийских играх в Токио произошёл любопытный инцидент. В поединке 1/8 финала турнира марокканец Юнес Баала попытался укусить своего соперника Дэвида Ньику из Новой Зеландии. Африканец пытался укусить оппонента за ухо, но тот увернулся. Об этом сообщает One News.

Юнес Баала и Дэвид Ньику - фото из открытых источников

На видеоповторе отчётливо видно, как Баала пытался ухватить зубами ухо новозеландца.

Грязный приём не помог Юнесу, он потерпел поражение. Поединок закончился победой новозеландца со счётом 5:0. Дэвида Ньику вышел в четвертьфинал, а марокканец завершил выступление на турнире.

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