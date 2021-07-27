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Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования Хотел закосплеить Тайсона: кто из боксеров пытался откусить ухо своему оппоненту на Олимпиаде-2020
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Хотел закосплеить Тайсона: кто из боксеров пытался откусить ухо своему оппоненту на Олимпиаде-2020

Новозеландский спортсмен едва не остался инвалидом после очередного боя на Олимпийских играх

сегодня, 14:28
Автор:

Данило Матюха

На турнире по боксу на Олимпийских играх в Токио произошёл любопытный инцидент. В поединке 1/8 финала турнира марокканец Юнес Баала попытался укусить своего соперника Дэвида Ньику из Новой Зеландии. Африканец пытался укусить оппонента за ухо, но тот увернулся. Об этом сообщает One News.  

Хотел закосплеить Тайсона: кто из боксеров пытался откусить ухо своему оппоненту на Олимпиаде-2020

Юнес Баала и Дэвид Ньику - фото из открытых источников

На видеоповторе отчётливо видно, как Баала пытался ухватить зубами ухо новозеландца.

Грязный приём не помог Юнесу, он потерпел поражение. Поединок закончился победой новозеландца со счётом 5:0. Дэвида Ньику вышел в четвертьфинал, а марокканец завершил выступление на турнире.

Отметим, что в июле 1997 года легендарный тяжеловес американец Майк Тайсон проводил бой-реванш с соотечественником Эвандером Холифилдом. В концовке боя Тайсон откусил противнику часть уха. Позднее Холифилд стал выпускать собственный соус барбекю и в рекламе обыграл момент с укусом Тайсона.

Напомним, что британская спортсменка Кимберли Вудс, выступающая в гребном слаломе, разрыдалась после получения штрафа в финальном заезде Олимпиады-2020 в Токио. О причине слез девушки узнавайте в нашем материале.

Добавим, что разыгрывающая сборной США по баскетболу Сью Бёрд в матче олимпийского турнира в Японии с Нигерией отдала 13 результативных передач. Тем самым 40-летняя Бёрд, выступавшая знаменосцем сборной США на церемонии открытия, установила новый рекорд XXI века по количеству передач в матчах Олимпийских игр. Это лучший результат с 1996 года, когда её соотечественница Тереза Эдвардс сделала 15 передач. Все детали доступны по ссылке, указанной ранее.


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Источник: https://www.tvnz.co.nz/one-news/sport/other/rival-attempts-bite-kiwi-heavyweight-david-nyika
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