Гутцайт рассказал, как украинцам обходить россиян на Олимпиаде в Париже

В преддверии Олимпийских игр 2024 года в Париже президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт объявил о специальных правилах поведения для украинских спортсменов в отношении российских атлетов.

Украинские атлеты на Олимпиаде: инструкции по поведению с россиянами

Главная цель – обеспечить безопасность и предотвратить любые провокации во время соревнований. В числе рекомендаций – избегать рукопожатий, общения, совместных фотографий и даже прямого взаимодействия с россиянами.

“В рекомендациях, которые мы разработали вместе с Министерством молодежи и спорта указано, что мы не жмем руки, мы не общаемся, мы не фотографируемся, мы не стоим вместе, мы не стоим и не стоим (вместе со спортсменами рф — ред.) на подходах к СМИ — мы вообще их не замечаем. Для нас в такой ситуации важна безопасность наших спортсменов — чтобы не было никакой провокации против наших спортсменов. Поэтому и наши спортсмены должны тоже контролировать свое пространство, где они находятся, чтобы не было тех спортсменов, чтобы не было никакой провокации против наших спортсменов", — рассказал Вадим Гутцайт

Президент НОК подчеркнул, что эти правила не для конфликтов, а для того, чтобы украинские спортсмены чувствовали себя безопасно и могли сконцентрироваться на соревнованиях

Напомним, что летние Олимпийские игры 2024 года начнутся 26 июля. Интересный момент: российские борцы отказались участвовать в соревнованиях, что является следствием протестов Украины против их участия.

Также “Комментарии” писали, что украинская сборная будет представлена 140 спортсменами, предварительно получившими лицензии для участия в этих мировых соревнованиях. Об этом сообщил президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт.