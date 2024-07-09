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Олимпиада-2024 в Париже: какие спортсмены будут представлять Украину, в каких видах

В столице Франции совсем скоро начнутся Олимпийские игры, Украину будут представлять 140 спортсменов в разных дисциплинах.

сегодня, 15:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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  Уже совсем скоро, 26 июля, начнутся очередные Олимпийские игры, которые пройдут в Париже. Украинская сборная будет представлена 140 спортсменами, предварительно получившими лицензии для участия в этих мировых соревнованиях. Об этом сообщил президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт.

Олимпиада-2024 в Париже: какие спортсмены будут представлять Украину, в каких видах

Олимпиада-2024 в Париже (фото из открытых источников)

"В целом на сегодняшний день у нас есть 124 лицензии. Это 140 спортсменов и спортсменок, которые будут участвовать в Олимпийских играх. Мы уже завершили наш отбор на Олимпийские игры, и Украина окончательно имеет 124 лицензии", — отметил Гутцайт в интервью.

Стоит отметить, что в этом году Украина будет представлять наименьшее количество спортсменов на Олимпиаде за все время независимости страны. Президент НОК добавил, что Украина будет представлена на Олимпиаде почти во всех видах спорта, за исключением игровых. В то же время, он напомнил об историческом успехе сборной по футболу, которая впервые за время независимости Украины выступит на ОИ.

Больше представителей нашей страны будет в легкой атлетике – 25 человек, на которых возлагаются большие надежды и ожидается завоевание призовых мест. Меньше всего украинцев будет в тяжелой атлетике, стендовой стрельбе и гребле на байдарках – по одному представителю. В НОК также выражают надежды на сборную по футболу, впервые попавшую на олимпийские соревнования.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в МИД РФ снова сходят с ума из-за Олимпийских игр в Париже. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поддержала отказ российских спортсменов от участия в Олимпийских играх в Париже. Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил некоторым представителям страны-агрессора участвовать в Играх, но без флага и гимна.



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Источник: https://www.youtube.com/live/D4sazDqNM_0
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