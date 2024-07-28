Глава МОК отреагировал на скандал во время церемонии открытия Олимпиады

Лишь несколько дней прошло с церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, а Международный олимпийский комитет (МОК) уже вынужден извиняться. В ходе открытия Олимпиады организаторы ошибочно назвали южнокорейскую олимпийскую сборную Северной Кореей.



Глава МОК Томас Бах. Фото из открытых источников

Церемония открытия Олимпийских игр вызвала множество споров. Кроме увлекательных моментов были и такие, которые поразили социальные сети по всему миру. Организаторы также допустили ошибку при представлении сборных.

Плывя Сеной на корабле, команда Южной Кореи была представлена на английском и французском языках, как Корейская Народно-демократическая Республика – официальное название Северной Кореи. Такие же слова диктор использовал для представления северокорейской олимпийской делегации.

После возмущения от Южной Кореи Международный олимпийский комитет извинился за представление южнокорейских спортсменов, как северокорейцев, а глава МОК Томас Бах пообщался с президентом Юн Сук Йолем и лично извинился.

"Мы глубоко извиняемся за ошибку, которая произошла во время представления сборной Южной Кореи во время трансляции церемонии открытия", — написал МОК в своем корейскоязычном аккаунте X.

Юн Сук Йоль отреагировал на извинения и заявил, что подобные ошибки на Олимпиаде не должны повторяться. По его словам, южнокорейцы были "удивлены и поражены", когда их олимпийских спортсменов назвали представителями Северной Кореи.

Национальный олимпийский комитет Южной Кореи заявил, что намерен встретиться с оргкомитетом Олимпиады в Париже и МОК, чтобы выразить свой протест. Комитет Южной Кореи также призвал принять меры для предотвращения повторения такой ситуации.

В состав южнокорейской делегации входят 143 спортсмена, выступающих в 21 виде спорта. Северная Корея на Олимпийские игры в Париже отправила 16 спортсменов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Олимпийских играх освистали делегацию спортсменов из одной из стран.

Также "Комментарии" писали, что на Олимпиаде выступит спортсмен, сидевший в тюрьме за изнасилование несовершеннолетней девушки.