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Глава МОК отреагировал на скандал во время церемонии открытия Олимпиады

Глава МОК Томас Бах вынужден извиниться перед президентом Южной Кореи Юн Сук Йолем из-за конфуза на Олимпийских играх в Париже.

сегодня, 10:10
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Slava Kot

Лишь несколько дней прошло с церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, а Международный олимпийский комитет (МОК) уже вынужден извиняться. В ходе открытия Олимпиады организаторы ошибочно назвали южнокорейскую олимпийскую сборную Северной Кореей.

Глава МОК отреагировал на скандал во время церемонии открытия Олимпиады

Глава МОК Томас Бах. Фото из открытых источников

Церемония открытия Олимпийских игр вызвала множество споров. Кроме увлекательных моментов были и такие, которые поразили социальные сети по всему миру. Организаторы также допустили ошибку при представлении сборных.

Плывя Сеной на корабле, команда Южной Кореи была представлена на английском и французском языках, как Корейская Народно-демократическая Республика – официальное название Северной Кореи. Такие же слова диктор использовал для представления северокорейской олимпийской делегации.

После возмущения от Южной Кореи Международный олимпийский комитет извинился за представление южнокорейских спортсменов, как северокорейцев, а глава МОК Томас Бах пообщался с президентом Юн Сук Йолем и лично извинился.

"Мы глубоко извиняемся за ошибку, которая произошла во время представления сборной Южной Кореи во время трансляции церемонии открытия", — написал МОК в своем корейскоязычном аккаунте X.

Юн Сук Йоль отреагировал на извинения и заявил, что подобные ошибки на Олимпиаде не должны повторяться. По его словам, южнокорейцы были "удивлены и поражены", когда их олимпийских спортсменов назвали представителями Северной Кореи.

Национальный олимпийский комитет Южной Кореи заявил, что намерен встретиться с оргкомитетом Олимпиады в Париже и МОК, чтобы выразить свой протест. Комитет Южной Кореи также призвал принять меры для предотвращения повторения такой ситуации.

В состав южнокорейской делегации входят 143 спортсмена, выступающих в 21 виде спорта. Северная Корея на Олимпийские игры в Париже отправила 16 спортсменов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Олимпийских играх освистали делегацию спортсменов из одной из стран.

Также "Комментарии" писали, что на Олимпиаде выступит спортсмен, сидевший в тюрьме за изнасилование несовершеннолетней девушки.



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