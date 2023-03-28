Глава МОК отметился новым циничным заявлением об участии спортсменов из РФ и Беларуси

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах отреагировал на вопрос о возвращении спортсменов из России и Беларуси в международные соревнования, а также их возможное допущение к Олимпийским играм в Париже, в 2024 году. Об этом сообщает Reuters.

Томас Бах (фото из открытых источников)

Он поддержал предложение участия атлетов из этих стран в нейтральном статусе, приведя примеры, где сегодня в некоторых видах спорта разрешено участвовать спортсменам из России и Беларуси.

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"Участие спортсменов с российскими и белорусскими паспортами в международных соревнованиях работает. Мы видим это почти каждый день в ряде видов спорта, в теннисе, в велоспорте, на некоторых соревнованиях по настольному теннису, в хоккее, гандболе, в футболе и других лигах в США, а и Европе, и мы также видим это на других континентах, ни на одном из этих соревнований не было инцидентов, связанных с безопасностью, правительства, на территории которых проходят соревнования, выдают визы российским и белорусским спортсменам за очень редким исключением, а в других странах, они даже выдают разрешения на работу спортсменам", – заявил Бах.

Кроме того, он снова цинично заявил, что политика не может быть частью спортивных соревнований, а спортсменов не должны наказывать за их паспорта.

Решение о допуске к Олимпиаде-2024 спортсменам из Беларуси и России должны принять на заседании Исполкома МОК, которое состоится с 28 по 30 марта в Лозанне в Швейцарии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Европарламент прокомментировал решение МОК. Международный олимпийский комитет пытается вернуть российских и белорусских спортсменов. Такие действия вызывают критику со стороны Украины и международных организаций.