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Французский атлет получил непристойное предложение после курьеза на Олимпиаде

Неожиданное предложение от сайта для взрослых поступило французскому атлету Энтони Аммирати после неудачного выступления на Олимпиаде.

сегодня, 16:50
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Slava Kot

Французский прыгун с шестом Энтони Аммирати стал звездой Олимпийских игр в Париже. Атлет снискал популярность не из-за своих результатов, а благодаря курьезному случаю, когда задел гениталиями планку и потерял шансы попасть в финал Олимпиады. Теперь Аммирати получил поразительное предложение от ресурса для развлечений для взрослых.

Французский атлет получил непристойное предложение после курьеза на Олимпиаде

Стрибун с шестом Энтони Аммирати. Фото из открытых источников

Видео с Энтони Аммирати стало вирусным в социальных сетях, а популярные издания публиковали новости с заголовками "Олимпийская мечта прыгуна с шестом разрушена его собственным пенисом", или "Трудное поражение: французский прыгун с шестом стал вирусным после того, как его пенис помешал Олимпиаде".

Французский атлет получил непристойное предложение после курьеза на Олимпиаде - фото 2

Курьезный инцидент на Олимпиаде в Париже

После популярности в интернете французский атлет получил неожиданное предложение на четверть миллиона долларов. К 21-летнему французу обратился представитель компании развлечений для взрослых CamSoda.

"Меня зовут Дерин Паркер, я вице-президент ведущего сайта развлечений для взрослых CamSoda. Я хотел бы предложить вам до 250 тыс. долларов в обмен на 60-минутное шоу по веб-камере. Что скажешь? Хотя ты не принес домой золотую медаль, ты все равно можешь получить золото от своих фанатов благодаря CamSoda", — говорится в письме, обнародованном западными СМИ.

Энтони Аммирати официально не комментировал предложение сайта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что одну из самых сексуальных атлеток Олимпиады в Париже выгнали из олимпийской деревни из-за ненадлежащего поведения.

Также "Комментарии" писали о самых сексуальных спортсменах и спортсменках на Олимпийских играх в Париже.



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