Cтало известно, кто понесет флаг Украины на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио

В Национальном олимпийском комитете Украины рассказали, кто из спортсменов понесет флаг страны на открытии Олимпиады в Токио. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию, обнародованной на официальном сайте НОК.

Украинские знаменосцы (Фото: noc-ukr.org)

В сообщении говорится, что впервые за историю независимости Украины национальный флаг понесут сразу двое спортсменов — олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин.

Кандидатуры спортсменов поддержали другие члены национальной сборной во время общекомандного собрания в Токио.

Олимпийская чемпионка Елена Костевич заявила, что эта олимпиада уже 5-в ее карьере. Следовательно, она всегда мечтала, чтобы ей досталась эта почетная миссия.

Украинский фехтовальщик Богдан Никишин также рад присоединиться к этой миссии. Он заявил, что благодарен спортсменам за доверие и поддержку. По его мнению, выбор двух знаменосцев — это хорошая идея, которая станет доброй традицией.

Отметим, что на Олимпийских играх впервые приняли решение об отборе двух, а не одного знаменосца от каждой страны. По словам организаторов спортивного действа, таким образом МОК демонстрирует свою позицию, относительно отстаивания прав гендерного равенства в мире спорта.

Известно, что торжественная церемония открытия Олимпийских игр состоится 23 июля.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что эксперты оценили шансы Украины на Олимпиаде в Токио. Согласно прогнозу специалистов, в Токио украинцы имеют шансы завоевать больше медалей, чем на предыдущих Олимпийских Играх, которые проходили в бразильском Рио-де-Жанейро в 2016 году. Тогда национальной сборной удалось получить две золотые, пять серебряных и четыре бронзовые медали.

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