Чемпионкой мира по фитнес-бикини стала украинка: горячие фото

Многие мировые конкурсы красоты неоднократно подтверждали, что украинки – одни из самых красивых девушек планеты. Украинки занимают первые места также и на спортивных соревнованиях. Так, радостное известие пришло из испанского города Санта-Сусанна. Украинка Оксана Бригидир стала чемпионкой мира среди профессионалов в самой популярной женской дисциплине – фитнес-бикини.

ФОТО: Из открытых источников

Радостным известием о победе девушка поделилась со своими подписчиками в социальной сети.

"Вынесла. Я в Санта-Сусанна не проигрываю", – подписала чемпионка.

Как сообщила пресс-служба отделения НОК Украины во Львовской области, Оксана Бригидир сумела завоевать золотую медаль среди профессионалов Elite Pro в категории фитнес-бикини. Девушка обладает несколькими почетными наградами в категориях фитнес-бикини. Кроме этого, девушка живет яркой социальной жизнью и постоянно выкладывает фото со своих тренировок, рассказывает о тренировках и делится свой жизнью.









Получить чемпионский титул девушка пыталась два раза: пять лет назад и два года назад. До перехода в Elite Pro спортсменка неоднократно завоевывала награды на престижных турнирах.











Отметим, что приказом Министерства молодежи и спорта Украины от 15 марта 2018 года Оксане Бригидир первой в стране присвоили звание "Заслуженный мастер спорта Украини по бодибилдингу".









Напомним, "Комментарии" писали, что украинскаялегкоатлетка Юлия Левченко порадовала подписчиков в Instagram новым фото из Одессы. На нем 22-летняя прыгунья в высоту показала, как постриглась, оставив длинную челку. Подписчики не сразу узнали даже Юлию.

Напомним, Юлия Левченко — серебряная призерка чемпиона мира по прыжкам в высоту (2017 года). Также в активе у украинки золото Юношеских олимпийских игр и две золотые награды Молодежных чемпионатов Европы.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!