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Чемпионкой мира по фитнес-бикини стала украинка: горячие фото

Приятная новость прилетела из испанского города Санта-Сусанна. Львовянка Оксана Бригидир стала чемпионкой мира среди профессионалов в самой популярной женской дисциплине – фитнес-бикини

сегодня, 20:48
Автор:

Ольга Чародий

Многие мировые конкурсы красоты неоднократно подтверждали, что украинки – одни из самых красивых  девушек  планеты. Украинки  занимают первые места также и на спортивных соревнованиях. Так,  радостное известие пришло из испанского города Санта-Сусанна. Украинка Оксана Бригидир стала чемпионкой мира среди профессионалов в самой популярной женской дисциплине – фитнес-бикини.

Чемпионкой мира по фитнес-бикини стала украинка: горячие фото

ФОТО: Из открытых источников

Радостным известием  о победе девушка поделилась со своими подписчиками в социальной сети.

"Вынесла. Я в Санта-Сусанна не проигрываю", – подписала чемпионка.

Как сообщила пресс-служба отделения НОК Украины во Львовской области, Оксана Бригидир сумела завоевать золотую медаль среди профессионалов Elite Pro в категории фитнес-бикини. Девушка обладает несколькими почетными  наградами  в категориях фитнес-бикини. Кроме  этого,  девушка живет яркой социальной  жизнью и постоянно  выкладывает фото со своих  тренировок,  рассказывает  о тренировках и  делится  свой  жизнью.

Чемпионкой мира по фитнес-бикини стала украинка: горячие фото - фото 2


Получить чемпионский  титул девушка пыталась два раза: пять  лет назад и  два года назад. До перехода в Elite Pro спортсменка неоднократно завоевывала  награды на престижных турнирах. 


Чемпионкой мира по фитнес-бикини стала украинка: горячие фото - фото 3


Отметим, что приказом Министерства молодежи и спорта Украины от 15 марта 2018 года Оксане Бригидир первой в стране присвоили звание "Заслуженный мастер спорта Украини по бодибилдингу".  


Чемпионкой мира по фитнес-бикини стала украинка: горячие фото - фото 4

Напомним, "Комментарии" писали, что украинскаялегкоатлетка Юлия Левченко порадовала подписчиков в  Instagram новым фото из Одессы.  На нем 22-летняя прыгунья в высоту показала, как постриглась, оставив длинную челку. Подписчики не сразу узнали даже Юлию.

Напомним, Юлия Левченко — серебряная призерка чемпиона мира по прыжкам в высоту (2017 года). Также в активе у украинки золото Юношеских олимпийских игр и две золотые награды Молодежных чемпионатов Европы. 



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Источник: https://www.instagram.com/p/CH77r9HHViM/
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