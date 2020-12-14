Чемпионкой мира по фитнес-бикини стала украинка: горячие фото

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Ольга Чародий
Многие мировые конкурсы красоты неоднократно подтверждали,
что украинки – одни из самых красивых
девушек планеты. Украинки занимают первые места также и на спортивных
соревнованиях. Так, радостное известие
пришло из испанского города Санта-Сусанна. Украинка Оксана Бригидир стала
чемпионкой мира среди профессионалов в самой популярной женской дисциплине –
фитнес-бикини.
ФОТО: Из открытых источников
Радостным известием о
победе девушка поделилась со своими подписчиками в социальной сети.
Как сообщила пресс-служба отделения НОК Украины во Львовской области, Оксана Бригидир сумела завоевать золотую медаль среди профессионалов Elite Pro в категории фитнес-бикини. Девушка обладает несколькими почетными наградами в категориях фитнес-бикини. Кроме этого, девушка живет яркой социальной жизнью и постоянно выкладывает фото со своих тренировок, рассказывает о тренировках и делится свой жизнью.
Получить чемпионский титул девушка пыталась два раза: пять лет назад и два года назад. До перехода в Elite Pro спортсменка неоднократно завоевывала награды на престижных турнирах.
Отметим, что приказом Министерства молодежи и спорта Украины от 15 марта 2018 года Оксане Бригидир первой в стране присвоили звание "Заслуженный мастер спорта Украини по бодибилдингу".
Напомним, "Комментарии" писали, что украинскаялегкоатлетка Юлия Левченко порадовала подписчиков в Instagram новым фото из Одессы. На нем 22-летняя прыгунья в высоту показала, как постриглась, оставив длинную челку. Подписчики не сразу узнали даже Юлию.
Напомним, Юлия Левченко — серебряная призерка чемпиона мира по прыжкам в высоту
(2017 года). Также в активе у украинки золото Юношеских олимпийских игр и две
золотые награды Молодежных чемпионатов Европы.
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