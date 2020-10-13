Самая красивая спортсменка Украины сменила имидж: подписчики в шоке (ФОТО)

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко порадовала подписчиков в Instagram новым фото из Одессы.

На нем 22-летняя прыгунья в высоту показала, как постриглась, оставив длинную челку. Подписчики не сразу узнали даже Юлию.

"О, нет, только не чубчик", - написал пользователь под ником mazunbka.

"Что с прической, не идет", — отметил юзер suprapto9090.

Несмотря на это, нашлись поклонники украинской спортсменки, которым понравился данный стиль.

Напомним, Юлия Левченко — серебряная призерка чемпиона мира по прыжкам в высоту (2017 года). Также в активе у украинки золото Юношеских олимпийских игр и две золотые награды Молодежных чемпионатов Европы.





Как ранее сообщали "Комментарии", Мадонна известная певица Мадонна резко сменила имидж.

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