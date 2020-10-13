Самая красивая спортсменка Украины сменила имидж: подписчики в шоке (ФОТО)

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Владимир Лавский
Украинская легкоатлетка Юлия Левченко порадовала подписчиков в Instagram новым фото из Одессы.
На нем 22-летняя прыгунья в высоту показала, как постриглась, оставив длинную челку. Подписчики не сразу узнали даже Юлию.
"О, нет, только не чубчик", - написал пользователь под ником mazunbka.
"Что с прической, не идет", — отметил юзер suprapto9090.
Несмотря на это, нашлись поклонники украинской спортсменки, которым понравился данный стиль.
Напомним, Юлия Левченко — серебряная призерка чемпиона мира по прыжкам в высоту (2017 года). Также в активе у украинки золото Юношеских олимпийских игр и две золотые награды Молодежных чемпионатов Европы.
Как ранее сообщали "Комментарии", Мадонна известная певица Мадонна резко сменила имидж.
Американская звезда позирует в синем платье с белым воротником, на лице у нее очки и выразительный макияж. Однако внимание фанатов привлек светло-розовый цвет волос знаменитости. Также Мадонна использовала для фотографии какой-то фильтр, чтобы подчеркнуть свои скулы.
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