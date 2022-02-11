Более девяносто лет назад состоялись первые соревнования по скелетону: история возникновения

В 1928 году, во время Зимней олимпиады в Швейцарии (городок Санкт-Мориц), впервые состоялись соревнования по скелетону. Победу в них одержал американский спортсмен Дженнисон Хитон. Серебряным призером стал его младший брат Джон, а бронзовым – британец Дэвид Эрл оф Нортеск.

Скелетон - фото из открытых источников

Изначально, первый скелетон назывался тобогганом. Данное устройство представляло из себя обычные деревянные сани без обычных полозьев. Самое интересное, что такими устройствами пользовались канадские индейцы, чтобы спускаться с гор.

От традиционного санного спорта скелетон отличается тем, что спортсмен лежит на снаряде не на спине, а на животе головой вперед и управляет санями с помощью ног. Свое нынешнее название этот вид спорта получил благодаря форме саней — в стоячем положении они напоминают скелет человека.

Интересный факт

В двадцатые годы прошлого века, санный спорт получил широкое распространение, поэтому перед Олимпиадой-1928 года в Санкт-Морице Международный олимпийский комитет принял решение включить соревнование по санному спорту в программу Игр.

Возвращение скелетона на Олимпиаду произошел через двадцать лет, лишь в 1948 году. Появление состоялось в том же Санкт-Морице. Дело в том, что только там существовала соответствующая трасса. Свое же признание, скелетон получил в 2002 году. Свою прописку в списке олимпийских видов спорта он прописал на Зимних Играх в Лейк-Плэсиде. Там впервые участие в соревнованиях приняли не только мужчины, но и женщины.

Информационный портал "Комментарии", ранее уже рассказывали о том, что ровно четыре года назад стартовали зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.

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