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Беленюк похвастался поздравлениями от президента и глав его Офиса

Олимпийский чемпион Жан Беленюк рассказал, кто из коллег-политиков поздравил его с победой

сегодня, 14:54
Автор:

Кравцев Сергей

Первый и пока что единственный обладатель золотой медали от украинской сборной на Олимпийских играх в Токио Жан Беленюк рассказал о шквале поздравлений после его победы. Как информирует портал "Комментарии", в разговоре с корреспондентом "Страна.юа" спортсмен рассказал, кто из именитых политиков поздравил его с триумфом.

Беленюк похвастался поздравлениями от президента и глав его Офиса

Жан Беленюк - фото elitexpert.ua

Жан Беленюк отметил, что ему было очень приятно, когда ему на телефон прислали фото, как большой коллектив Офиса президента на Банковой смотрел его схватку и болел за него. Это искренне и очень трогательно. Что же касается поздравлений от коллег-политиков, то Беленюк выделил поздравления от спикера парламента Дмитрия Разумкова, а также действующего и бывшего глав Офиса президента Андрея Ермака и Андрея Богдана соответственно.

Конечно же, отдельно было поздравление с "золотом" от главы государства Владимира Зеленского. Президент поздравил чемпиона в соцсети, написав пост. По словам спортсмена, очень может быть, что Зеленский лично звонил ему на телефон, чтобы поздравить. Жан Беленюк отметил, бой у него был вечером, после чего все очень затянулось – сначала торжества, потом пресс-конференция, допинг-контроль. В итоге, рассказывает чемпион, попал домой поздней ночью, на телефоне было много пропущенных звонков и сообщений с поздравлениями, но их тогда не смотрел, просто отключил телефон, чтобы уснуть. Жан Беленюк пока размышляет относительно того, будет ли праздновать успех в кругу своей фракции "Слуга народа". 

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Источник: https://strana.ua/news/347471-belenjuka-s-pobedoj-na-olimpiade-pozdravili-sotrudniki-ofisa-prezidenta.html
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