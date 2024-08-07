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Алжир обвиняет "сионистов" в заговоре против боксерши Хелиф

Олимпийский комитет Алжира считает, что боксёршу Иман Хелиф подвергли нападкам «сионисты»

сегодня, 13:26
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Черновалова Кристина

Олимпийский комитет Алжира оказался в центре скандала, обвинив "сионистское лобби" в заговоре против своей боксерши Иман Хелиф. Директор комитета Яссин Араб выступил с антисемитскими заявлениями, утверждая, что "сионисты" пытаются сломить дух спортсменки и не хотят видеть мусульманку на вершине женского бокса. Об этом пишет BILD.

Алжир обвиняет "сионистов" в заговоре против боксерши Хелиф

Олимпийский комитет Алжира считает, что боксёршу Иман Хелиф подвергли нападкам «сионисты»

Эти обвинения прозвучали на фоне требований провести независимый тест, который мог бы прояснить гендерную принадлежность Хелиф. В 2023 году боксерской ассоциацией IBA ей уже было запрещено участвовать в соревнованиях из-за обнаружения мужских хромосом. Однако Хелиф продолжает выступать на Олимпиаде и даже вышла в финал, где будет бороться за золотую медаль.

Алжирский спортивный чиновник не предоставил никаких доказательств своим обвинениям, вызвав волну критики со стороны международного сообщества. Многие считают, что подобные заявления недопустимы и разжигают ненависть на религиозной почве.

Олимпийский комитет пока не прокомментировал ситуацию, но можно ожидать, что скандал будет иметь серьезные последствия для Алжира и его спортивной репутации. 

Ранее “Комментарии” писали, что вокруг боксерши из Алжира Иман Халиф разгорелся настоящий скандал за ее участие на Олимпийских играх в Париже. Она в прошлом году провалила "гендерный тест", якобы является трансгендером и из-за высокого уровня тестостерона имеет преимущество над женщинами в боксе. Несмотря на то, что МОК заверил, что алжирская боксерша прошла все необходимые правила для участия в Олимпиаде, это не убедило часть общественности. Теперь заговорил отец Иман Хелиф, который показал ее детские фотографии, а также свидетельство о рождении.



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Источник: https://t.me/BILD_Russian/18075
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