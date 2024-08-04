Ее обвиняют, что она мужчина, который бьет женщин на Олимпиаде: отец не выдержал и показал окончательное доказательство

Вокруг боксерши из Алжира Иман Халиф разгорелся настоящий скандал за ее участие на Олимпийских играх в Париже. Она в прошлом году провалила "гендерный тест", якобы является трансгендером и из-за высокого уровня тестостерона имеет преимущество над женщинами в боксе. Несмотря на то, что МОК заверил, что алжирская боксерша прошла все необходимые правила для участия в Олимпиаде, это не убедило часть общественности. Теперь заговорил отец Иман Хелиф, который показал ее детские фотографии, а также свидетельство о рождении.



Боксер из Алжира Иман Халиф. Фото из открытых источников

Итальянская боксерка Анджела Карини остановила поединок после 46 секунд боя с Иман Хелиф. Сначала боксер заявила, что побоялась за свое здоровье и отказалась от дальнейшего боя, не пожав руку сопернице в конце соревнований. Позже Карини рассказала, что собирается извиниться перед Хелиф за свое поведение.





Иман Хелиф победила Анджелу Карини на Олимпийских играх в Париже



Инцидент привлек внимание общественности. Особенно когда стало известно, что Иман Хелиф была дисквалифицирована Международной федерацией бокса (IBA) провалив так называемый "гендерный тест" перед боем за золото на Чемпионате мира 2023. В МОК отреагировали на критику и заявили, что спортсменка стала жертвой внезапного и своевольного решения IBA.

"Каждый человек имеет право заниматься спортом без дискриминации. Все спортсмены, участвующие в турнире по боксу на Олимпийских играх в Париже 2024 года, соблюдают требования соревнований и правил участия, а также все медицинские правила, установленные подразделением бокса в Париже 2024 (PBU)", – заявили в МОК.

Также в МОК подчеркнули, что решение IBA было принято только генеральным директором IBA – россиянином Умаром Кремлевым. "Гендерный тест" решили сделать на конечной стадии чемпионата и без объяснений, по каким параметрам Иман Хелиф не прошла его. Кремлев также не предоставил доказательств своих слов, что Хелиф якобы мужчина.

МОК указывают, что Хелиф участвовала на Олимпийских играх 2020 года в Токио и других международных турнирах, где она допускалась к соревнованиям, как и другие участницы. Кроме того, в прошлом году МОК лишил IBA статуса глобального руководящего органа по боксу из-за ряда проблем, в частности судейства, реформы управления и проблемы этики.

Несмотря на то, что Международный олимпийский комитет обнародовал заявление, скандал вокруг боксерки сохраняется. Ее отец Амар Хелиф при разговоре с иностранной прессой заверил, что его дочь родилась девочкой. В доказательство он показал не только ее детские фотографии, но и свидетельство о рождении.

"Нападения на нее аморальны и несправедливы. Иман любила спорт с детства. Она играла в футбол с шести лет. Эти критики и сплетни преследуют цель дестабилизировать ее. Они не хотят, чтобы она стала чемпионкой", — сказал отец босерки и указал на свидетельство о ее рождении — "Это официальный документ нашей семьи: 2 мая 1999 года, Иман Хелиф, женщина. Это написано здесь, вы можете это прочесть, этот документ не лжет".

Отец Иман Хелиф показывает ее детское фото



Нет никаких свидетельств того, что Иман Хелиф является трансгендерным человеком. Несмотря на ее успехи в боксе, Хелиф неоднократно проигрывала в боях и пока не становилась чемпионкой мира или олимпийской чемпионкой.

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