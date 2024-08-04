Ее обвиняют, что она мужчина, который бьет женщин на Олимпиаде: отец не выдержал и показал окончательное доказательство

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Вокруг боксерши из Алжира Иман Халиф разгорелся настоящий скандал за ее участие на Олимпийских играх в Париже. Она в прошлом году провалила "гендерный тест", якобы является трансгендером и из-за высокого уровня тестостерона имеет преимущество над женщинами в боксе. Несмотря на то, что МОК заверил, что алжирская боксерша прошла все необходимые правила для участия в Олимпиаде, это не убедило часть общественности. Теперь заговорил отец Иман Хелиф, который показал ее детские фотографии, а также свидетельство о рождении.
Боксер из Алжира Иман Халиф. Фото из открытых источников
Итальянская боксерка Анджела Карини остановила поединок после 46 секунд боя с Иман Хелиф. Сначала боксер заявила, что побоялась за свое здоровье и отказалась от дальнейшего боя, не пожав руку сопернице в конце соревнований. Позже Карини рассказала, что собирается извиниться перед Хелиф за свое поведение.
Иман Хелиф победила Анджелу Карини на Олимпийских играх в Париже
Инцидент привлек внимание общественности. Особенно когда стало известно, что Иман Хелиф была дисквалифицирована Международной федерацией бокса (IBA) провалив так называемый "гендерный тест" перед боем за золото на Чемпионате мира 2023. В МОК отреагировали на критику и заявили, что спортсменка стала жертвой внезапного и своевольного решения IBA.
Также в МОК подчеркнули, что решение IBA было принято только генеральным директором IBA – россиянином Умаром Кремлевым. "Гендерный тест" решили сделать на конечной стадии чемпионата и без объяснений, по каким параметрам Иман Хелиф не прошла его. Кремлев также не предоставил доказательств своих слов, что Хелиф якобы мужчина.
МОК указывают, что Хелиф участвовала на Олимпийских играх 2020 года в Токио и других международных турнирах, где она допускалась к соревнованиям, как и другие участницы. Кроме того, в прошлом году МОК лишил IBA статуса глобального руководящего органа по боксу из-за ряда проблем, в частности судейства, реформы управления и проблемы этики.
Несмотря на то, что Международный олимпийский комитет обнародовал заявление, скандал вокруг боксерки сохраняется. Ее отец Амар Хелиф при разговоре с иностранной прессой заверил, что его дочь родилась девочкой. В доказательство он показал не только ее детские фотографии, но и свидетельство о рождении.
Отец Иман Хелиф показывает ее детское фото
Нет никаких свидетельств того, что Иман Хелиф является трансгендерным человеком. Несмотря на ее успехи в боксе, Хелиф неоднократно проигрывала в боях и пока не становилась чемпионкой мира или олимпийской чемпионкой.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о скандале на Олимпийских играх, куда допустили к участию спортсмена, ранее изнасиловавшего 12-летнюю девушку.
Также "Комментарии" писали об украинской фехтовальщице Ольге Харлан, которая обняла бывшую россиянку на Олимпиаде в Париже.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Ігор
сегодня, 11:25
Цей світоустрій вимагає переформатування. Бо скоро чоловіки почнуть вважати себе дітьми і на дитячих змаганнях перемагати дітей.