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Звезды Барселоны и других футбольных клубов Испании снялись в российской рекламе (ВИДЕО)

В скандальном ролике приняли участие Педри, Иско, Пепе Рейна, Дарко Брашанец и Чими Авила.

сегодня, 18:25
Автор:
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Лиля Воробьева
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Несколько известных футболистов из испанской Ла Лиги попали в скандал, снявшись в рекламе для российской стриминговой платформы Okko. В сети пишут, что спортсмены запятнали свою репутацию.

Звезды Барселоны и других футбольных клубов Испании снялись в российской рекламе (ВИДЕО)

Звезда Барселоны Педри (фото из открытых источников)

"Смотришь Ла Лигу в Okko? Тогда у нас тебе небольшой подарок: игроки "Барселоны", "Осасуны", "Бетиса" и "Вильярреала" записали видеообращение специально для подписчиков нашего сервиса", — говорится в сообщении под роликом.


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Известные футболисты "Барселоны", "Бетиса", "Вильярреала" и других клубов чемпионата Испании передают привет россиянам. В частности, в рекламе для российской стриминговой платформы Okko снялись Педри, Иско, Пеппе Рейна, Дарко Брашанец и Чими Авила.

На видео спортсмены называют свои имена и призывают следить за их игрой на российском сервисе.

Видео было опубликовано в Telegram-канале Okko Спорт, который является официальным транслятором Ла Лиги на территории России.

Напомним, что "Комментарии" писали о скандале с российской теннисисткой, которая выступает на турнире в США и поддерживает режим Путина.

Организаторы теннисных турниров, в частности WTA, пытаются избежать критики и допускают игроков из Беларуси и России. В своих заявлениях WTA указывает, что спортсмены не повинны в агрессивных действиях РФ, а войну начал Путин. Однако украинцы в очередной раз разоблачают сторонников режима Путина.

Очередной скандал разразился вокруг российской теннисистки Вероники Кудерметовой, начавшей свои выступления на турнире US Open. Россиянка посетила спортивную школу, призывающую идти в армию и воевать против Украины.

Информационный портал Ukrainian Tennis BTU перед выступлением Вероники Кудерметовой опубликовал фото спортивной академии, прямо поддерживающей действия Путина. На изображении присутствуют российские флаги с характерной буквой "Z", ставшей символом войны в Украине и агитационным знаком в РФ.



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Источник: https://t.me/okkosport/14985
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