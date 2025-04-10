Звезда мирового футбола удивил всех: основал киностудию

Известный во всем мире португальский футболист Криштиану Роналду совместно с режиссером Мэтью Воном создали кинематографическое предприятие под названием UR•Marv.

Криштиану Роналду. Фото из открытых источников

Отмечается, что эта независимая киностудия должна изменить подходы к кинопроизводству, сочетая инновационные технологии с традиционными методами.

Раскачиваться долго не пришлось. Компания уже завершила работу над двумя фильмами в жанре экшен и сейчас работает над третьим, все они принадлежат к одной серии.

Детали о первом фильме обещают раскрыть в ближайшее время.

Интересно, что несмотря на свои 40 лет, Криштиану Роналду еще не повесил бутсы на гвоздь. Тем не менее звездный футболист все же близок к завершению спортивной карьеры. В последнее время он занят тем, что расширяет свой бренд за пределы футбола, вкладывая большие средства в медиа. Он стал инвестором португальского медиаконгломерата Medialivre в 2023 году и запустил свой YouTube-канал "UR Cristiano" в августе 2024 года.

Инвестиции Роналду также включают долю в сети гостиниц и производителе фарфора в Португалии. Недавно он заключил соглашение о приобретении теннисного клуба в Лиссабоне

Читайте также на портале "Комментарии" — французский футболист Килиан Мбаппе официально стал игроком мадридского "Реала". Трансфер звезды прокомментировал бывший игрок испанского клуба Криштиану Роналду, разместивший свою реакцию под постом француза в Instagram.

Также издание "Комментарии" сообщало – Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии. Роналду завершил турнир, забив 35 голов, что стало новым рекордом лиги. Предыдущий рекорд удерживал Абдерразак Хамдалли, в сезоне 2018/19 забивший 34 гола.



