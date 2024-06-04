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Роналду отреагировал на переход Мбаппе в "Реал"

Криштиану Роналду прокомментировал сообщение Килиана Мбаппе о его трансфере в "Реал".

сегодня, 14:33
Автор:
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Slava Kot
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Французский футболист Килиан Мбаппе официально стал игроком мадридского "Реала". Трансфер звезды прокомментировал бывший игрок испанского клуба Криштиану Роналду, разместивший свою реакцию под постом француза в Instagram.

Роналду отреагировал на переход Мбаппе в "Реал"

Роналду прокомментировал трансфер Мбаппе в "Реале". Фото из открытых источников

Продолжавшаяся несколько лет трансферная сага с Килианом Мбаппе официально закончилась его переходом в испанский клуб. 3 июня "Реал" официально опубликовал сообщение, в котором сообщил, что французский футболист стал частью мадридского клуба. Контракт с игроком подписан до 2029 года.

Легенда "Реала" Криштиану Роналду также отреагировал на трансфер Мбаппе. Португальский футболист разместил свой комментарий под сообщением француза в Instagram, в котором Мбаппе сообщил о своем переходе в "Реал".

"Теперь моя очередь наблюдать за тобой. Я с нетерпением жду, когда ты зажжешься на "Бернабеу". Hala Madrid", – написал Криштиану Роналду.

Мбаппе с детства был фанатом "Реала" и Криштиану Роналду. После перехода в королевский клуб французский футболист будет выступать под 9 номером. Интересно, что в свой первый сезон за "Реал" Криштиану играл под этим номером, а затем сменил его на свою легендарную семерку. Ожидается, что в следующем сезоне мадридский клуб покинет Лука Модрич, после чего Мбаппе возьмет себе его 10-й номер.

Презентация Килиана Мбаппе в "Реале" состоится после Чемпионата Европы на "Бернабеу". Ожидается, что его будут встречать полные трибуны 80-тысячного стадиона.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Роналду установил невероятный рекорд, который не имеет ни один футболист мира.

Также "Комментарии" писали, что Роналду попал в рейтинг самых богатых спортсменов, однако не получил первенство в нем.



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