Португальский футболист Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии. Роналду завершил турнир, забив 35 голов, что стало новым рекордом лиги. Предыдущий рекорд удерживал Абдерразак Хамдалли, в сезоне 2018/19 забивший 34 гола.

Роналду побил рекорд саудовской лиги по голам

Этот сезон чемпионата Саудовской Аравии уже давно не держал интригу по поводу победителя. Позиции команд в тройке лидеров были определены задолго до последнего свистка. Несмотря на это, финальный матч имел особое значение для Роналду и его клуба Аль-Наср, обыгравшего бывшего чемпиона Аль-Иттихад со счетом 4:2.

Это выступление не только увековечило Роналду как мастера голов, но и отметило его способность сохранять высокую форму, опередив ближайшего конкурента, серба Александра Митровича, на 7 голов. Хотя команда Митровича, Аль-Хиляль, и завоевала чемпионский титул, превзойдя Аль-Наср на 14 очков, блеск Роналду в этом сезоне не омрачается.

Обе команды готовятся в финал Кубка, который состоится 31 мая. В этом матче ожидается еще одно зрелище, где Роналду снова будет шанс доказать свой профессионализм.

Напомним, что украинский 26-летний футболист Артем Довбык – лучший бомбардир сезона в чемпионате Испании. В истории испанского футбола наступил знаковый момент благодаря 26-летнему украинскому нападающему Артему Довбику, выведшему свою команду "Жирона" на новый уровень. В своем дебютном сезоне в Ла-Лиге Довбик не только доказал свое мастерство, но и завоевал престижную награду — "трофей Пичичи" для лучшего бомбардира чемпионата.

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