logo
Русский Українська

BTC/USD

38365.53

ETH/USD

2337.84

LTC/USD

136.92

USD/UAH

27.10

EUR/UAH

32.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Спорт футбол "Зозуля - фашист": украинский игрок снова оказался в центре плитизированого скандала
commentss НОВОСТИ Все новости

"Зозуля - фашист": украинский игрок снова оказался в центре плитизированого скандала

Переход в новый клуб для Зозули снова ознаменовался противостоянием с леворадикальными фанатами

сегодня, 10:12
Автор:

Данило Матюха

Фанаты "Алькоркона" выступили против решения клуба подписать украинского форварда Романа Зозулю. Об этом сообщает AS.

"Зозуля - фашист": украинский игрок снова оказался в центре плитизированого скандала

Роман Зозуля - фото из открытых источников

Из-за этого почти согласованный переход футболиста находится под угрозой срыва. После того как фанаты "Алькоркона" узнали о намерении подписать Зозулю, поднялась волна критики. Наиболее жестко об этом высказались две группы клубных ультрас.

"Роман Зозуля – не просто патриот, он фашист, который поддерживает батальон "Азов", украинскую нацистскую военизированную группировку. Этому человеку нет места ни в нашем клубе, ни в нашем городе. Их идеология прямо противоречит нашим ценностям", – с таким заявлением выступило фанатское объединение Sección Petaka.

Представители трибуны Peña La Previa также продемонстрировали неприятие возможного трансфера Зозули и назвали подписание игрока ошибкой для "Алькоркона".

"Человек, который опубликовал фотографии с нацистской нумерологией и поддерживает фашистские формирования в своей стране, что несовместимо с ценностями терпимости и уважения, которые способствуют развитию спорта", — заявили фанаты.

Отметим, "Алькоркон" выступает в Сегунде. Зозуля недавно покинул "Альбасете", который вылетел в третий дивизион Испании. 

В предыдущем клубе украинский игрок также имел проблемы с фанатским сектором команды, который часто выкрикивал оскорбления в сторону футболиста. Дело в том, что ультрас "Альбасете", как и фанатский сектор "Алькоркон", — маргинализованные леворадикальные группировки. Первые славятся своей любовью к советскому тоталитарному режиму, вывешивая на домашнем секторе баннеры с изображением Сталина. Вторые же являются последователями коммунистических идей. Именно поэтому патриотическая позиция Зозули, который с 2014-го года занимается волонтерство, вызывает у местных ультрас волну негативных эмоций.

Напомним, что белорусский "Шахтёр" из Солигорска отправил в отставку главного тренера украинца Романа Григорчука.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://as.com/futbol/2021/07/23/segunda/1627058083_365364.html
Теги:
comments

Обусуждения

Иван

сегодня, 09:18

"...патриотическая позиция Зозули..." Серьезно? На Украине чтобы прослыть патриотом надо быть неофашиком? Тогда нахрен такой "патриотизм".

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ