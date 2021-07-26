"Зозуля - фашист": украинский игрок снова оказался в центре плитизированого скандала

Фанаты "Алькоркона" выступили против решения клуба подписать украинского форварда Романа Зозулю. Об этом сообщает AS.

Роман Зозуля - фото из открытых источников

Из-за этого почти согласованный переход футболиста находится под угрозой срыва. После того как фанаты "Алькоркона" узнали о намерении подписать Зозулю, поднялась волна критики. Наиболее жестко об этом высказались две группы клубных ультрас.

"Роман Зозуля – не просто патриот, он фашист, который поддерживает батальон "Азов", украинскую нацистскую военизированную группировку. Этому человеку нет места ни в нашем клубе, ни в нашем городе. Их идеология прямо противоречит нашим ценностям", – с таким заявлением выступило фанатское объединение Sección Petaka.

Представители трибуны Peña La Previa также продемонстрировали неприятие возможного трансфера Зозули и назвали подписание игрока ошибкой для "Алькоркона".

"Человек, который опубликовал фотографии с нацистской нумерологией и поддерживает фашистские формирования в своей стране, что несовместимо с ценностями терпимости и уважения, которые способствуют развитию спорта", — заявили фанаты.

Отметим, "Алькоркон" выступает в Сегунде. Зозуля недавно покинул "Альбасете", который вылетел в третий дивизион Испании.

В предыдущем клубе украинский игрок также имел проблемы с фанатским сектором команды, который часто выкрикивал оскорбления в сторону футболиста. Дело в том, что ультрас "Альбасете", как и фанатский сектор "Алькоркон", — маргинализованные леворадикальные группировки. Первые славятся своей любовью к советскому тоталитарному режиму, вывешивая на домашнем секторе баннеры с изображением Сталина. Вторые же являются последователями коммунистических идей. Именно поэтому патриотическая позиция Зозули, который с 2014-го года занимается волонтерство, вызывает у местных ультрас волну негативных эмоций.

Напомним, что белорусский "Шахтёр" из Солигорска отправил в отставку главного тренера украинца Романа Григорчука.

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