"Зозуля - фашист": украинский игрок снова оказался в центре плитизированого скандала

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Данило Матюха
Фанаты "Алькоркона" выступили против решения клуба подписать украинского форварда Романа Зозулю. Об этом сообщает AS.
Роман Зозуля - фото из открытых источников
Из-за этого почти согласованный переход футболиста находится под угрозой срыва. После того как фанаты "Алькоркона" узнали о намерении подписать Зозулю, поднялась волна критики. Наиболее жестко об этом высказались две группы клубных ультрас.
Представители трибуны Peña La Previa также продемонстрировали неприятие возможного трансфера Зозули и назвали подписание игрока ошибкой для "Алькоркона".
Отметим, "Алькоркон" выступает в Сегунде. Зозуля недавно покинул "Альбасете", который вылетел в третий дивизион Испании.
В предыдущем клубе украинский игрок также имел проблемы с фанатским сектором команды, который часто выкрикивал оскорбления в сторону футболиста. Дело в том, что ультрас "Альбасете", как и фанатский сектор "Алькоркон", — маргинализованные леворадикальные группировки. Первые славятся своей любовью к советскому тоталитарному режиму, вывешивая на домашнем секторе баннеры с изображением Сталина. Вторые же являются последователями коммунистических идей. Именно поэтому патриотическая позиция Зозули, который с 2014-го года занимается волонтерство, вызывает у местных ультрас волну негативных эмоций.
Напомним, что белорусский "Шахтёр" из Солигорска отправил в отставку главного тренера украинца Романа Григорчука.
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Иван
сегодня, 09:18
"...патриотическая позиция Зозули..." Серьезно? На Украине чтобы прослыть патриотом надо быть неофашиком? Тогда нахрен такой "патриотизм".