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Знаменитый хоккеист и друг Украины неожиданно поддержал Россию

Доминик Гашек сделал неожиданное заявление о российских спортсменах

сегодня, 17:30
Автор:
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Лиля Воробьева
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Известный олимпийский чемпион по хоккею и легендарный вратарь Доминик Гашек сделал странное заявление и поддержал возвращение российских сборных U-17 на соревнования по футболу. Об этом он написал на своей странице в Twitter .

Знаменитый хоккеист и друг Украины неожиданно поддержал Россию

Доминик Гашек (фото из открытых источников)

По словам известного спортсмена, дети не могут отвечать за решение родителей.


"Я согласен. Я поддерживаю это решение уже давно — при выполнении определенных условий. Дети не несут ответственности за родителей. Конечно, их команду можно будет пустить в страну только в том случае, если они осудят войну России и российские преступления", — написал Гашек. 

Известно, что  Доминик Гашек активно выступает против "русского мира". Он неоднократно призывал гнать из Украины российских оккупантов. Кроме того, призвал НХЛ — лучшую хоккейную лигу мира выделить Украине миллиарды долларов. Она ведь продолжает сотрудничать с российскими хоккеистами. Недавно он прибыл в Украину, где получил награду "Друг Украины". Из-за всех заявлений Гашека неоднократно обижали в России.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в УЕФА обвинили Украину в двойных стандартах . В Союзе европейских футбольных ассоциаций хотят успокоить страны, сообщившие о бойкоте матчей с российскими командами U-17. Которых накануне допустили к международным соревнованиям. Об этом сообщил журналист Sky Sports Роб Харрис.

Он написал, что в частных разговорах УЕФА указала федерациям, как бойкотируют матчи с россиянами, на непоследовательную позицию по этому вопросу. В свою защиту в УЕФА напоминают о рекомендациях Минспорта. Известно, что в июле Министерство молодежи и спорта Украины смягчило требования к нашим спортсменам из-за критики в обществе и позволило им соревноваться с россиянами на международной арене, но при условии, что представители России будут выступать без флага и гимна.
 



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