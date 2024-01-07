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"Жирона" с Довбиком спокойно победила "Эльче": обзор матча

Довбик явился на замену на 75 минуте матча, а Цыганков пропускал матч из-за травмы

сегодня, 15:15
Автор:
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Куров Артем
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Вчера проходили матчи 1/16 финала Кубка Испании по футболу. "Жирона" Довбика и Цыганкова играла в гостях против "Эльче" из Ла Лиги 2. Обзор самых интересных моментов матча и голов, смотрите в материале "Комментариев".

"Жирона" с Довбиком спокойно победила "Эльче": обзор матча

Игроки Жироны празднуют гол. Фото с открытых источников

Обзор матча


Расписание и результаты всех матов 1/16 Кубка Испании

  • Унион Депортиво Барбастро – Барселона 22:00

  • Аранда 1:3 Реал Мадрид

  • Кастельон – Осасуна 17:00

  • Луго 1:3 Атлетико Мадрид

  • Малага – Реал Сосьедад 22:00

  • Саламанка – Вильярреал 19:00

  • Эльче 0:2 Жирона

  • Бургос – Мальорка 13:00

  • Тенерифе – Лас-Пальмас 23:00

  • Эспаньол 0:1 Хетафе

  • Рассинг Ферроль – Севилья 17:00

  • Уэска 0:2(после д.ч.) Райо Вальекано

  • Аморебьета – Сельта 13:00

  • Картахена – Валенсия 20:00

  • Эйбар – Атлетик Бильбао 20:00

  • Алавес 1:0 Бетис

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Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.

Также отметим, что непобедимый украинский чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) дал комментарий по поводу предстоящего поединка за титул абсолютного чемпиона против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2LVY7VYDnK8
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