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"Жирона" объявила претендентов на звание лучшего игрока месяца: есть ли среди них украинцы

Артем Довбик в ноябре забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи за "Жирону"

сегодня, 16:12
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Куров Артем
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Сенсационная "Жирона", которая сейчас делит первую строчку в турнирной таблице Ла Лиги с мадридским "Реалом" объявила претендентов на звание лучшего игрока в ноябре. Среди них нашлось место и Артему Довбику, передают "Комментарии".

"Жирона" объявила претендентов на звание лучшего игрока месяца: есть ли среди них украинцы

Цыганков и Довбик на тренировке. Фото прес-служба Жироны

Игра Довбика

В ноябре украинский форвард провел за "Жирону" 4 матча, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Всего у Довбика семь забитых мячей и четыре голевых передачи в Ла Лиге. По системе гол+пас он уступает только Джуду Беллингему. В конкурентах на это звание у Артема такие футболисты "Жироны" как Иван Мартин, Мигель Гутьеррес и Савио.


Свой следующий матч "Жирона" проведет в Кубке Испании. Бело-красные сыграют в гостях против "Ориуэлы" завтра в 22:00.

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Источник: https://x.com/GironaFC/status/1732338277141680207?s=20
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