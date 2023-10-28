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Жирона – лидер Ла Лиги: как сыграли Цыганков и Довбик в матче с Сельтой

Довбик вышел в стартовом составе Жироны, а Цыганков появился на замену во втором тайме

сегодня, 01:16
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Куров Артем
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Состоялся первый матч 11 тура испанской Примеры между "Жироной" и "Сельтой". В нем приняли участие и два украинца – Артем Довбик и Виктор Цыганков, которые помогли команде одержать победу. Как проходил матч, разобрали "Комментарии".

Жирона – лидер Ла Лиги: как сыграли Цыганков и Довбик в матче с Сельтой

Цыганков и Довбик празднуют гол. Фото с открытых источников

События матча и лидерство Жироны

В стартовом составе "Жироны" сразу появился Артем Довбык, а впервые попавший в заявку после травмы Виктор Цыганков остался на скамье запасных. Весь матч хозяева владели инициативой, больше били по воротам и держали у себя мяч. Однако Сельта организованно защищалась и не давала создавать много опасных моментов. На 83 минуте мяч вообще оказался в воротах "Жироны", но к счастью для них его не засчитали из-за фола на голкипере. А на 90-й минуте хозяева таки нашли свой шанс. После передачи пятой от капитана Жироны Алейша Гарсии недостижимо для голкипера по воротам из-за пределов штрафной пробил Янхель Эррера, установив таким образом финальный счет на табло 1:0. Благодаря этой победе "Жирона" сейчас является лидером Ла Лиги, по крайней мере, до завтрашнего Эль Класико.


Как сыграли украинцы

Появившийся с первых минут Артем Довбик провел свой не лучший матч за каталонский клуб. Однако в этом большая заслуга соперников, которые надежно оборонялись почти весь матч. Украинский игрок был заменен на 67-й минуте матча и получил результат от Whoscored 6,1.

Что касается Виктора Цыганкова, он впервые за месяц отсутствия появился на поле на 79 минуте. Результативными действиями не отметился, но отыграл безошибочно и помог довести поединок до победы. От Whoscored он получил 6,2 балла.

Жирона – лидер Ла Лиги: как сыграли Цыганков и Довбик в матче с Сельтой - фото 2

Читайте также, что в первом матче 10-го тура итальянской Серии А встречались "Дженоа" и "Салернитана". В стартовом составе генуэзцев вышел и украинец Руслан Малиновский, который помог своей команде одержать победу, передают "Комментарии".



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Источник: https://comments.ua/ua
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