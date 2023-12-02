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"Жирона" - "Валенсия": где смотреть противостояние украинцев в Ла Лиге

"Жирона" находится на второй строчке в турнирной таблице, а "Валенсия" десятая

сегодня, 10:28
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня в рамках 15 тура испанской Ла Лиги встретятся "Жирона" и "Валенсия". За бело-красных играют два украинца Артем Довбик и Виктор Цыганков, а за "летучих мышей" Роман Яремчук. Где и о которой смотреть противостояние украинцев в Ли Лиге читайте в материале "Комментариев".

"Жирона" - "Валенсия": где смотреть противостояние украинцев в Ла Лиге

Цыганков и Довбик на тренировке. Фото прес-служба "Жироны"

Где будут транслировать матч

Игру "Жирона" — "Валенсия" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 1", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча запланировано на 15:00.


1 декабря, пятница

  • "Лас-Пальмас" 2:0 "Хетафе"  

2 декабря, суббота

  • "Жирона" 15:00 "Валенсия"

  • "Атлетик" 17:15 "Райо Вальекано"

  • "Реал Мадрид" 19:30 "Гранада"

  • "Осасуна" 22:00 "Реал Сосьедад"

3 декабря, воскресенье

  • "Мальорка" 15:00 "Алавес"

  • "Альмерия" 17:15 "Бетис"

  • "Севилья" 19:30 "Вильяреал"

  • "Барселона" 22:00 "Атлетико"

04 декабря, понедельник

  • "Сельта" 22:00 "Кадис"

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Источник: https://comments.ua/ua
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