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Завершились все матчи 1/4 финала Кубка Украины: кто прошел в полуфинал

В трех матчах 1/4 финала из четырех произошли разгромные победы

сегодня, 21:15
Автор:
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Куров Артем
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Завершились четвертьфиналы Кубка Украины по футболу сезона 2023/2024. Они продолжались с 30 октября по 2 ноября и теперь известны четыре команды, прошедшие в полуфинал. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передают "Комментарии".

Завершились все матчи 1/4 финала Кубка Украины: кто прошел в полуфинал

Матч Виктория-Шахтер. Фото прес-служба ФК "Шахтер" Донецк

В первом поединке перволиговая "Виктория" из Сум не смогла навязать борьбу "Шахтеру", проиграв матч со счетом 0:3. Голы в пользу горняков забили Назарина, Зубков и Ракицкий.


В другом матче "Черноморец" в Одессе на своем поле уверенно одолел "Зарю" со счетом 4:1. Хет-трик оформил Андрей Штогрин, ставший главным героем этого противостояния.

Новичок УПЛ "Полесье" из Житомира также завоевало право выйти в полуфинал. Они снова одолели соперника в серии послематчевых пенальти, на этот раз обыграв "Александрию". Это исторический момент для команды, поскольку она впервые попала в полуфинал Кубка Украины.

В последнем поединке произошел разгром. "Ворскла" Полтавы одержала убедительную победу над "Оболонью" из Киева со счетом 3:0. Руслан Степанюк отличился голом и двумя результативными передачами.

Матчи полуфиналов пройдут 3 апреля 2024г. Финал намечен на 15 мая следующего года.

Читайте также, в Киеве состоялся матч юношеских команд U-19 "Динамо" и "Шахтера". Сильнее оказались хозяева, победившие со счетом 2:0. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба "Динамо" Киев, передают "Комментарии".

Также "Комментарии" писали, что уже в эту пятницу 3 ноября состоится главный матч первой половины сезона в Украинской Премьер-лиге. Киевское "Динамо" дома сыграет против донецкого "Шахтера".



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Источник: https://uaf.ua/article/49876
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