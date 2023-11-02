Завершились все матчи 1/4 финала Кубка Украины: кто прошел в полуфинал

Завершились четвертьфиналы Кубка Украины по футболу сезона 2023/2024. Они продолжались с 30 октября по 2 ноября и теперь известны четыре команды, прошедшие в полуфинал. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передают "Комментарии".



Матч Виктория-Шахтер. Фото прес-служба ФК "Шахтер" Донецк

В первом поединке перволиговая "Виктория" из Сум не смогла навязать борьбу "Шахтеру", проиграв матч со счетом 0:3. Голы в пользу горняков забили Назарина, Зубков и Ракицкий.



В другом матче "Черноморец" в Одессе на своем поле уверенно одолел "Зарю" со счетом 4:1. Хет-трик оформил Андрей Штогрин, ставший главным героем этого противостояния.



Новичок УПЛ "Полесье" из Житомира также завоевало право выйти в полуфинал. Они снова одолели соперника в серии послематчевых пенальти, на этот раз обыграв "Александрию". Это исторический момент для команды, поскольку она впервые попала в полуфинал Кубка Украины.



В последнем поединке произошел разгром. "Ворскла" Полтавы одержала убедительную победу над "Оболонью" из Киева со счетом 3:0. Руслан Степанюк отличился голом и двумя результативными передачами.



Матчи полуфиналов пройдут 3 апреля 2024г. Финал намечен на 15 мая следующего года.



Читайте также, в Киеве состоялся матч юношеских команд U-19 "Динамо" и "Шахтера". Сильнее оказались хозяева, победившие со счетом 2:0. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба "Динамо" Киев, передают "Комментарии".



Также "Комментарии" писали, что уже в эту пятницу 3 ноября состоится главный матч первой половины сезона в Украинской Премьер-лиге. Киевское "Динамо" дома сыграет против донецкого "Шахтера".

