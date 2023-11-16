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Защитник "Динамо" может перейти в Серию А - о ком идет речь

К защитнику киевского клуба также проявляет интерес турецкий "Бешикташ"

сегодня, 12:35
Автор:
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Куров Артем
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Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев стал объектом заинтересованности зарубежных футбольных клубов. Об этом сообщает издание Tutto Mercato, передают "Комментарии".

Защитник "Динамо" может перейти в Серию А - о ком идет речь

Караваев на тренировке. Фото с открытых источников

По информации источника, два представителя Серии А — "Фрозиноне" и "Удинезе" проявили интерес к талантливому украинцу. Стоит отметить, что "Удинезе" готовится направить запрос в Киев по трансферной стоимости Александра Караваева.


По дополнительной информации также известно об интересе к 31-летнему игроку со стороны турецкого гранда "Бешикташа". Хотя турецкий клуб рассматривает возможность подписания Караваева, это произойдет не раньше следующего лета.

Напомним, контракт Александра Караваева с "Динамо" действует до 30 июня 2025 года. В течение текущего сезона он отыграл 13 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 голевых передачи. По данным портала Transfermarkt, его текущая рыночная стоимость составляет 2,5 млн. евро.


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Читайте также, что в современном футболе заработная плата игроков в топовых европейских лигах исчисляется в миллионах евро в год. Украинцам обычно интересно, сколько зарабатывают их сограждане, выступающие за границей. Десятку крупнейших контрактов украинских футболистов приводит портал Capology, передают "Комментарии".

"Комментарии" также писали, что израильский вингер Манор Соломон стал объектом громкого трансферного спора между футбольными клубами "Шахтер" и "Тоттенхэм". По информации, поступившей от Fotospor, стороны достигли договоренности и "шпоры" признали необходимость выплаты компенсации украинскому клубу.



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Источник: https://www.tuttomercatoweb.com/
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