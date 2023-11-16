Защитник "Динамо" может перейти в Серию А - о ком идет речь



















Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев стал объектом заинтересованности зарубежных футбольных клубов. Об этом сообщает издание Tutto Mercato, передают "Комментарии".



Караваев на тренировке. Фото с открытых источников

По информации источника, два представителя Серии А — "Фрозиноне" и "Удинезе" проявили интерес к талантливому украинцу. Стоит отметить, что "Удинезе" готовится направить запрос в Киев по трансферной стоимости Александра Караваева.



По дополнительной информации также известно об интересе к 31-летнему игроку со стороны турецкого гранда "Бешикташа". Хотя турецкий клуб рассматривает возможность подписания Караваева, это произойдет не раньше следующего лета.



Напомним, контракт Александра Караваева с "Динамо" действует до 30 июня 2025 года. В течение текущего сезона он отыграл 13 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 голевых передачи. По данным портала Transfermarkt, его текущая рыночная стоимость составляет 2,5 млн. евро.





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"Комментарии" также писали, что израильский вингер Манор Соломон стал объектом громкого трансферного спора между футбольными клубами "Шахтер" и "Тоттенхэм". По информации, поступившей от Fotospor, стороны достигли договоренности и "шпоры" признали необходимость выплаты компенсации украинскому клубу.

