Забарный побил рекорд Мудрика в Чемпионате Англии

Защитник английского клуба "Борнмута" Илья Забарный стал самым молодым украинским футболистом, забившим гол в АПЛ. Забарный забил свой гол в матче против "Лутона" в возрасте 21 года.



Украинский футболист Илья Забарный. Фото из открытых источников

Илья Забарный в 28-м туре АПЛ отличился голом в ворота "Лутона" на 62-й минуте матча. Таким образом, украинский футболист стал самым молодым игроком, который забивал в Чемпионате Англии. Забарному удалось забить гол в 21 год, 6 месяцев и 10 дней. Таким образом защитник "Борнмута" побил рекорд нападающего "Челси" Михаила Мудрика, который сделал это в 22 года, 8 месяцев и 27 дней.

Гол Ильи Забарного оценил тренер "Борнмута" Андони Ираола, похваливший украинского футболиста.

"Он очень помогает нам на стандартах. Илья был близок к голу в течение всего сезона, и я рад, что он стал частью этого камбэка" – сказал Ираола.

Матч, в котором Забарный забил гол, закончился победой "Борнмута" со счетом 4:1. Команда украинца находится на 13-м месте с 35 очками и чувствует себя на безопасном расстоянии от зоны вылета.

Кроме Ильи Забарного, в АПЛ забивали голы еще семь украинцев: Сергей Ребров, Андрей Воронин, Андрей Шевченко, Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко, Виталий Миколенко и Михаил Мудрик.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что футбольный клуб установил мировой рекорд по количеству побед подряд. Команда одержала 28 побед подряд во всех матчах, в которых участвовала.

Также "Комментарии" писали о списке самых богатых спортсменов мира. Один из самых богатых футболистов мира игрок сборной Португалии Криштиану Роналду оказался на третьей строчке рейтинга.