logo

BTC/USD

46883.22

ETH/USD

2611.66

LTC/USD

72.39

USD/UAH

38.80

EUR/UAH

42.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол "Ювентус" – "Фрозиноне": где смотреть матч 1/4 Кубка Италии
commentss НОВОСТИ Все новости

"Ювентус" – "Фрозиноне": где смотреть матч 1/4 Кубка Италии

"Ювентус" находится на 2 позиции в Серии А, а "Фрозиноне" идет 15-м

сегодня, 16:46
Автор:
avatar

Куров Артем
Поделитесь публикацией:

Сегодня состоится последний четвертьфинальный матч Кубка Италии. В нем сыграют "Ювентус" и "Фрозиноне". Где смотреть этот поединок, читайте в материале "Комментариев".

"Ювентус" – "Фрозиноне": где смотреть матч 1/4 Кубка Италии

Ювентус перед матчем. Фото с открытых источников

Где посмотреть матч

Игру между Ювентусом и Фрозиноне можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе Спорт или на канале Megogo Футбол 1, при условии если у вас есть подписки Максимальная или Спорт. Начало матча завтра в 22:00 по киевскому времени.

Расписание и результаты матчей 1/4 Кубка Италии

  • "Фиорентина" — "Болонья" 0:0 (после серии пенальти 5:4)

  • "Лацио" – "Рома" 1:0

  • "Милан" — "Аталанта" 1:2

  • "Ювентус" — "Фрозиноне" (11 января, 22:00)

Больше спортивных новостей

Читайте также, что на официальном сайте УЕФА появился список самых лучших бомбардиров европейских чемпионатов. В этом году впервые за долгое время в списке нет ни Криштиану Роналду, ни Лионеля Месси, передают "Комментарии".

Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.

Также отметим, что непобедимый украинский чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) дал комментарий по поводу предстоящего поединка за титул абсолютного чемпиона против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).

Ранее "Комментарии" писали, что бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну проведет свой второй бой в профессиональном боксе против Энтони Джошуа. Британец на своей странице в Instagram отреагировал на анонс и, похоже, назвал дату поединка.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/ua
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости