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Ярмоленко ответил достаточный ли уровень «русофобии» у игроков сборной Украины

Украинский игрок рассказал об отношении к войне в ОАЭ, где Ярмоленко защищает цвета футбольного клуба "Аль-Айн", а также поделился достаточный ли уровень русофобии в сборной Украины.

сегодня, 11:05
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Автор:

Slava Kot

Игрок сборной Украины и футбольного клуба "Аль-Айн" Андрей Ярмоленко рассказал об отношении к войне в Украине в ОАЭ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sport.ua.

Ярмоленко ответил достаточный ли уровень «русофобии» у игроков сборной Украины

Украинский футболист Андрей Ярмоленко. Фото из открытых источников

Перед матчем между сборными Украины и Англии, который состоится 26 марта, спортивное издание обратилось к вингеру украинской команды Андрею Ярмоленко и узнало, как относятся к войне жители ОАЭ.


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Ярмоленко говорит, что война для жителей Объединенных Арабских Эмиратов это далеко, кроме того, страна пытается занимать нейтральную позицию. Украинский футболист рассказывает, что болельщики "Аль-Айна" не спрашивают у него о войне в Украине. Однако в ОАЭ много украинцев, и недавно футболист вместе с тренером Сергеем Ребровым встретились с ними.

Также Sport .ua спросил о состоянии дел в сборной Украины, в том числе достаточно ли уровень русофобии в команде.

"Я думаю, что он на достаточно хорошем уровне", – ответил украинский игрок.

Ярмоленко вспомнил о своей поездке на Черниговщину, откуда футболист родом. Игрок сборной говорит, что без слез трудно смотреть на разбомбленные автозаправки и жилые дома.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший футболист стал популярной звездой фильмов для взрослых.

Также "Комментарии" писали об итальянском вратаре Джанлуиджи Буффона, который рассказал о худшем решении в жизни. Как признался легендарный голкипер, это был отказ от 10 млн евро, которые ему предлагал французский клуб "ПСЖ" за продление контракта. Самое пребывание в парижском клубе Буффон называет одним из лучших этапов его карьеры.



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Источник: https://sport.ua/uk/news/619592-andriy-yarmolenko-riven-rusofobii-u-zbirniy-ukraini-na-horoshomu-rivni?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=sportua&utm_content=editor
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