Яремчук помог «Бенфике» уничтожить московский «Спартак» в ЛЧ

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Кравцев Сергей
Португальский клуб "Бенфика" не оставил шансов московскому "Спартаку" в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов – дважды по 2:0. Бомбардир национальной сборной Украины Роман Яремчук принес в концовке игры победный гол для "Бенфики" в дебютном матче за лисабонцев. Украинец вышел на замену на 64-й минуте матча. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на "Sport.ua".
Роман Яремчук. Фото: Sport.ua
В добавленное время, когда исход игры был практически предрешен, на табло был счет 1:0 в пользу "Бенфики", Роман Яремчук помог своему клубу в домашнем матче забить еще один гол. Интересным есть тот факт, что Роман Яремчук подписал контракт с лисабонцами только 31 июля. И вот спустя 10 дней украинский нападающий уже дебютировал за "Бенфику", да еще и в принципиальном матче против московского "Спартака". В итоге, "Бенфика" проходит дальше в Лиге Чемпионов, а москвичи прекращают выступление в самом престижном клубном турнире Европы.
В "Бенфике" оценили старания Романа Яремчука в дебютном матче и, чтобы отблагодарить украинца, даже переименовали свою страницу в Twitter в честь украинского футболиста "SL Benfikachuk". Болельщики радостно восприняли то, как Яремчук вписался своей игрой в игру команды.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что еще задолго до Евро-2020 было ясно, что Роман Яремчук покинет бельгийский "Гент".
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я
сегодня, 21:03
хорошая работа !!