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Главная Новости Спорт футбол Яремчук помог «Бенфике» уничтожить московский «Спартак» в ЛЧ
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Яремчук помог «Бенфике» уничтожить московский «Спартак» в ЛЧ

"Бенфика" назвала свой Twitter в честь Яремчука после победы над московским "Спартаком"

сегодня, 21:55
Автор:

Кравцев Сергей

Португальский клуб "Бенфика" не оставил шансов московскому "Спартаку" в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов – дважды по 2:0. Бомбардир национальной сборной Украины Роман Яремчук принес в концовке игры победный гол для "Бенфики" в дебютном матче за лисабонцев. Украинец вышел на замену на 64-й минуте матча. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на "Sport.ua".

Яремчук помог «Бенфике» уничтожить московский «Спартак» в ЛЧ

Роман Яремчук. Фото: Sport.ua

В добавленное время, когда исход игры был практически предрешен, на табло был счет 1:0 в пользу "Бенфики", Роман Яремчук помог своему клубу в домашнем матче забить еще один гол. Интересным есть тот факт, что Роман Яремчук подписал контракт с лисабонцами только 31 июля. И вот спустя 10 дней украинский нападающий уже дебютировал за "Бенфику", да еще и в принципиальном матче против московского "Спартака". В итоге, "Бенфика" проходит дальше в Лиге Чемпионов, а москвичи прекращают выступление в самом престижном клубном турнире Европы.

В "Бенфике" оценили старания Романа Яремчука в дебютном матче и, чтобы отблагодарить украинца, даже переименовали свою страницу в Twitter в честь украинского футболиста "SL Benfikachuk". Болельщики радостно восприняли то, как Яремчук вписался своей игрой в игру команды.

"Я счастлив. Это было непростое время, потому что я не участвовал в предсезонной подготовке. Благодарю тренера за поддержку, а также хочу сказать спасибо всем болельщикам", – прокомментировал игру своей команды Роман Яремчук.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что еще задолго до Евро-2020 было ясно, что Роман Яремчук покинет бельгийский "Гент".


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Источник: https://sport.ua/news/549389-yaremchuk-sdelal-gol-dlya-benfiki-portugalskiy-klub-unichtozhil-spartak-v-lch
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Обусуждения

я

сегодня, 21:03

хорошая работа !!

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