Выйдет ли с первых минут Довбик: стартовый состав "Жироны" на матч Кубка Испании

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Куров Артем
Сегодня стартуют матчи 1/16 финала Кубка Испании по футболу. "Жирона" Довбика и "Цыганкова" поедет в гости в "Эльче" из Ла Лиги 2. Стали известны стартовые составы команд на этот поединок, передают "Комментарии".
Игроки Жироны празднуют гол. Фото прес-служба клуба
Игру "Эльче" — "Жирона" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 1", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча завтра в 19:00 по киевскому времени.
Унион Депортиво Барбастро – Барселона 22:00
Аранда – Реал Мадрид 22:30
Кастельон – Осасуна 17:00
Луго – Атлетико Мадрид 17:00
Малага – Реал Сосьедад 22:00
Саламанка – Вильярреал 19:00
Эльче – Жирона 19:00
Бургос – Мальорка 13:00
Тенерифе – Лас-Пальмас 23:00
Эспаньол – Хетафе 18:00
Рассинг Ферроль – Севилья 17:00
Уэска – Райо Вальекано 20:00
Аморебьета – Сельта 13:00
Картахена – Валенсия 20:00
Эйбар – Атлетик Бильбао 20:00
Алавес – Бетис 21:00
Читайте также, что на официальном сайте УЕФА появился список самых лучших бомбардиров европейских чемпионатов. В этом году впервые за долгое время в списке нет ни Криштиану Роналду, ни Лионеля Месси, передают "Комментарии".
Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.
Также отметим, что непобедимый украинский чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) дал комментарий по поводу предстоящего поединка за титул абсолютного чемпиона против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).
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