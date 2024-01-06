Выйдет ли с первых минут Довбик: стартовый состав "Жироны" на матч Кубка Испании

Сегодня стартуют матчи 1/16 финала Кубка Испании по футболу. "Жирона" Довбика и "Цыганкова" поедет в гости в "Эльче" из Ла Лиги 2. Стали известны стартовые составы команд на этот поединок, передают "Комментарии".



Игроки Жироны празднуют гол. Фото прес-служба клуба

Стартовые составы команд





Где посмотреть матч

Игру "Эльче" — "Жирона" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 1", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча завтра в 19:00 по киевскому времени.

Расписание и результаты всех матов 1/16 Кубка Испании

Унион Депортиво Барбастро – Барселона 22:00

Аранда – Реал Мадрид 22:30

Кастельон – Осасуна 17:00

Луго – Атлетико Мадрид 17:00

Малага – Реал Сосьедад 22:00

Саламанка – Вильярреал 19:00

Эльче – Жирона 19:00

Бургос – Мальорка 13:00

Тенерифе – Лас-Пальмас 23:00

Эспаньол – Хетафе 18:00

Рассинг Ферроль – Севилья 17:00

Уэска – Райо Вальекано 20:00

Аморебьета – Сельта 13:00

Картахена – Валенсия 20:00

Эйбар – Атлетик Бильбао 20:00

Алавес – Бетис 21:00

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Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.

Также отметим, что непобедимый украинский чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) дал комментарий по поводу предстоящего поединка за титул абсолютного чемпиона против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).



