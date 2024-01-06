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Выйдет ли с первых минут Довбик: стартовый состав "Жироны" на матч Кубка Испании

"Жирона" продолжает идти на втором месте в Ла Лиге и имеет одинаковое количество очков с "Реалом"

сегодня, 18:37
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня стартуют матчи 1/16 финала Кубка Испании по футболу. "Жирона" Довбика и "Цыганкова" поедет в гости в "Эльче" из Ла Лиги 2. Стали известны стартовые составы команд на этот поединок, передают "Комментарии".

Выйдет ли с первых минут Довбик: стартовый состав "Жироны" на матч Кубка Испании

Игроки Жироны празднуют гол. Фото прес-служба клуба

Стартовые составы команд

Выйдет ли с первых минут Довбик: стартовый состав ”Жироны” на матч Кубка Испании - фото 2

Где посмотреть матч

Игру "Эльче" — "Жирона" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 1", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча завтра в 19:00 по киевскому времени.

Расписание и результаты всех матов 1/16 Кубка Испании

  • Унион Депортиво Барбастро – Барселона 22:00

  • Аранда – Реал Мадрид 22:30

  • Кастельон – Осасуна 17:00

  • Луго – Атлетико Мадрид 17:00

  • Малага – Реал Сосьедад 22:00

  • Саламанка – Вильярреал 19:00

  • Эльче – Жирона 19:00

  • Бургос – Мальорка 13:00

  • Тенерифе – Лас-Пальмас 23:00

  • Эспаньол – Хетафе 18:00

  • Рассинг Ферроль – Севилья 17:00

  • Уэска – Райо Вальекано 20:00

  • Аморебьета – Сельта 13:00

  • Картахена – Валенсия 20:00

  • Эйбар – Атлетик Бильбао 20:00

  • Алавес – Бетис 21:00

Читайте также, что на официальном сайте УЕФА появился список самых лучших бомбардиров европейских чемпионатов. В этом году впервые за долгое время в списке нет ни Криштиану Роналду, ни Лионеля Месси, передают "Комментарии".

Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.

Также отметим, что непобедимый украинский чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) дал комментарий по поводу предстоящего поединка за титул абсолютного чемпиона против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).




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Источник: https://www.flashscore.ua/match/Wfy6OUsT/#/match-summary/lineups
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