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Всех соперников сборной Украины постигла неудача на Евро-2024

Все четыре команды, находившиеся в группе E, прекратили участие на Евро-2024. Первой была Украина, выбывшая на стадии группового этапа, а ее соперники - в 1/8 финала турнира.

3 июля 2024, 14:20
Автор:
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Slava Kot
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Три сборные, которые играли против Украины в группе Чемпионата Европы по футболу, закончили свои выступления на Евро-2024. Каждый из соперников Украины не смог преодолеть первый раунд плей-офф и попасть в четвертьфинал турнира в Германии.

Всех соперников сборной Украины постигла неудача на Евро-2024

Соперники сборной Украины приостановили участие на Евро-2024. Фото из открытых источников

Украина на Евро-2024 попала в группу E, где ее соперниками стали сборные Бельгии, Румынии и Словакии. По итогам группового этапа все команды набрали 4 очка, однако Украина заняла последнее место и вылетела из турнира из-за разницы голов. Сборная Украины стала первой командой в современной истории Чемпионата Европы, которая не смогла выйти из группы с 4 очками.

Однако соперники украинской команды проявили "солидарность" и долго не задержались на Евро-2024. После сборной Украины первой командой из группы E завершила свои выступления Словакия, которая проиграла Англии. Словакия большинство матча вела в счете, однако пропустила гол на 90+10 добавленной минуте. Кроме того, в экстра таймах Англия снова забила и победила со счетом 2:1.

Следующей, на стадии 1/8 финала Чемпионата Европы, покинула Бельгия, проигравшая сборной Франции благодаря автоголу Яна Вертонгена на 85-й минуте. Последним соперником сборной Украины, который покинул Евро-2024, стала команда Румынии. Румыны разгромно проиграли Нидерландам со счётом 3:0.

Таким образом группа E, где играла сборная Украины, стала первой группой, из которой все участники покинули Евро-2024.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинского футболиста назвали самым худшим игроком на Чемпионате Европы.

Также "Комментарии" писали о том, что два украинских футболиста попали в рейтинг наибольших разочарований на Евро-2024.



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