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Главная Новости Спорт футбол Все-таки не Европа: Шевченко собрался трудоустраиваться в США
commentss НОВОСТИ Все новости

Все-таки не Европа: Шевченко собрался трудоустраиваться в США

Три клуба МЛС готовы назначить Андрея Шевченко

сегодня, 17:30
Автор:

Кравцев Сергей

Еще задолго до того, как Андрей Шевченко покинул пост главного тренера национальной сборной Украины по футболу в сети было немало прогнозов о будущем месте работы Шевченко. В основном назывались европейские клубы, которые якобы заинтересованы в услугах Шевченко. Но оказалось не так, как предполагалось. Согласно информации авторитетного инсайдера Николо Скира, в услугах украинского коуча заинтересованы три клуба МЛС, но никак не Европы. Как сообщает издание "Комментарии", об этом пишет спортивный портал "Sport.ua".

Все-таки не Европа: Шевченко собрался трудоустраиваться в США

Андрей Шевченко. Фото: liga.net

Пока что безработный украинский тренер Андрей Шевченко может переехать в США, где оказаться во главе одного из клубов американской лиги МЛС. Перечень клубов, заинтересовавшихся Шевченко, не называется. 

Стоит отметить, что свою тренерскую карьеру Андрей Шевченко начал именно на посту главного тренера сборной Украины, которую он возглавил в 2016-м году. Старт тренерской карьеры оказался весьма успешным. Именно под предводительством Шевченко главная команда страны пробилась в четвертьфинал Евро-2020, также именно при Шевченко в сборной появилось довольного много восходящих звезд украинского футбола, которым дал шанс Шевченко.

Читайте также на портале "Комментарии" — Шевченко показал, что делает после того, как оставил пост главного тренера сборной Украины.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что киевское "Динамо" стартовало в групповом этапе Лиги Чемпионов с досадной ничьей на НСК "Олимпийский". "Динамовцы" забили гол в ворота португальской "Бенфики" на последних минутах поединка, но судья его не засчитал, посчитав забитым из положения вне игры. 


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Источник: https://sport.ua/news/554022-tri-kluba-mls-gotovy-naznachit-andreya-shevchenko
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