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Судья отобрал победу у киевского «Динамо» на последних минутах матча

Динамо и Бенфика сыграли вничью в стартовом матче Лиги Чемпионов

сегодня, 07:50
Автор:

Кравцев Сергей

Столичный клуб стартовал в групповом турнире Лиги чемпионов с нулевого результата на табло, в домашнем матче сыграв против португальской "Бенфики". Но шанс у киевлян заполучить первые три очка, одержав минимальную победу все же был, вот только рефери не засчитал гол Шапаренко из-за офсайда у Гармаша. Судьи приняли решение обратиться за помощью к системе VAR после чего гол не был засчитан. Об этом информирует издание "Комментарии", со ссылкой на спортивный сайт "Sport.ua".

Судья отобрал победу у киевского «Динамо» на последних минутах матча

Динамо-Бенфика Фото: footballua.tv

В целом "динамовцы" провели достойный матч, хорошо отыграв в обороне, практически лишив моментов украинского форварда Романа Яремчука, защищающего цвета "Бенфики". Вот только в атаке у хозяев поединка тоже не все складывалось. Была надежда, что в конце матча "Динамо" таки "выстрелит", что и произошло. Сначала Шапаренко угодил в перекладину ударом из-за пределов штрафной, Буяльский пытался добить – голкипер парировал, а затем рикошетом мяч угодил в штангу. Затем "Шапа" после паса Гармаша с фланга порадовал украинских болельщиков на НСК "Олимпийский" и у экранов телевизоров, переправив мяч в сетку. Вот только судьи разобрались в моменте и гол не засчитали.

Несмотря на упущенную на последних минутах поединка победу главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу назвал нули на табло после свистка судьи "позитивным результатом". Также Луческу отметил, что киевляне попали с непростую группу, но команда будет биться в каждом матче и цепляться за каждое очко.

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Источник: https://sport.ua/news/553987-boevye-nuli-na-olimpiyskom-dinamo-i-benfika-sygrali-vnichyu
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